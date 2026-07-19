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Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε τη μάχη της για τον τίτλο του WTA Athens Open, αντιμετωπίζοντας την Τσέχα Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα στο ΟΑΚΑ από την οποία ηττήθηκε 2-0.

Στις εξέδρες του γηπέδου βρισκόταν για ακόμη μία φορά ο σύντροφος και αρραβωνιαστικός της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε με αγωνία την εξέλιξη της αναμέτρησης.

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Το «παρών» στον μεγάλο τελικό έδωσαν επίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, οι οποίοι παρακολουθούν από κοντά την προσπάθεια της κορυφαίας Ελληνίδας τενίστριας.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Σάκκαρη, που βρίσκεται στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης, προηγείται της Κρεϊτσίκοβα (Νο32) στο πρώτο σετ με 4-2 games.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν μέχρι στιγμής στον τελικό σημειώθηκε μετά την κατάκτηση του τρίτου game από τη Σάκκαρη στο πρώτο σετ, όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ακούστηκε να την εμψυχώνει από τις εξέδρες, λέγοντάς της: «Μπράβο αγάπη, πολύ καλή».