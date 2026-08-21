Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μαρία Σάκκαρη προσέφερε 8.000 ευρώ για να καλύψει το υπόλοιπο ποσό που απαιτούνταν για τη μεταμόσχευση του μικρού Νικόλα.

Η αθλήτρια προέβη στη δωρεά διακριτικά, ανταποκρινόμενη άμεσα στην έκκληση του οργανισμού Παιδική Χαρά για την ενίσχυση του παιδιού.

Ο οργανισμός επιβεβαίωσε ότι το αναγκαίο ποσό για τη θεραπεία του Νικόλα έχει πλέον συγκεντρωθεί από τη συνεισφορά πολλών πολιτών.

Ο Νικόλας αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του προκειμένου να προχωρήσει στην προγραμματισμένη για τις 7 Σεπτεμβρίου μεταμόσχευση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια σημαντική κίνηση στήριξης προς τον μικρό Νικόλα προχώρησε η Μαρία Σάκκαρη, προσφέροντας 8.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων της μεταμόσχευσης που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου, εφόσον τα αποτελέσματα των επόμενων εξετάσεων είναι καθαρά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τένις επέλεξε να βοηθήσει διακριτικά, χωρίς να επιδιώξει δημοσιότητα. Τη δωρεά της έκανε γνωστή ο Οργανισμός «Παιδική Χαρά», εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τη Σάκκαρη για την έμπρακτη συμπαράστασή της.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την «Παιδική Χαρά», η Σάκκαρη ανταποκρίθηκε στην έκκληση για τη συγκέντρωση του ποσού που εξακολουθούσε να απαιτείται για τη θεραπεία του παιδιού και κατέθεσε άμεσα 8.000 ευρώ. Η κίνησή της έγινε χωρίς ανακοινώσεις και δημοσιότητα, με τον Οργανισμό να επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Χωρίς θόρυβο. Χωρίς να ζητήσει τίποτα. Δεν άφησε τον χρόνο να περάσει. Έκανε αυτό που μπορούσε, εκείνη τη στιγμή, για να βοηθήσει». Η οικονομική ανάγκη για τη μεταμόσχευση του Νικόλα έχει πλέον καλυφθεί, με την «Παιδική Χαρά» να καλεί όσους θέλουν να βοηθήσουν να μην προχωρήσουν σε νέες καταθέσεις.

«Μην κάνετε άλλες καταθέσεις. Η ανάγκη για τον Νικόλα με λευχαιμία καλύφτηκε. Δώσαμε όλοι μαζί ανάσα ζωής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού.

Όπως σημειώνεται, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, δεκάδες άνθρωποι ανταποκρίθηκαν στην έκκληση και συνέβαλαν οικονομικά, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του.

«Κάποιος έστειλε 5€, άλλος 10, 50, άλλος 100, άλλος 300, άλλος 2.000! Πίσω από κάθε ποσό υπήρχε ένας άνθρωπος που, βλέποντας την ιστορία του Νικόλα, αποφάσισε να μην προσπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Οργανισμός.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που θέλησαν να συνεισφέρουν ήταν και η Μαρία Σάκκαρη, η οποία, σύμφωνα με την «Παιδική Χαρά», ενημερώθηκε για το ποσό που έλειπε και αποφάσισε να καλύψει το σύνολό του.

Advertisement

Ο Νικόλας συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη λευχαιμία και αναμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεών του. Εφόσον αυτά είναι καθαρά, θα μπορέσει να υποβληθεί στη μεταμόσχευση που έχει προγραμματιστεί για τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η οικογένειά του έχει ήδη βιώσει μια μεγάλη απώλεια, καθώς ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος αντιμετώπιζε και ο ίδιος καρκίνο, έφυγε από τη ζωή. Η έκκληση για οικονομική βοήθεια βρήκε άμεση ανταπόκριση, με το απαιτούμενο ποσό να συγκεντρώνεται τελικά χάρη στη συνεισφορά πολλών ανθρώπων.

«Είδε ένα παιδί που χρειάζεται βοήθεια και αποφάσισε να σταθεί και αυτή δίπλα του. Και αυτό μας συγκινεί ίσως περισσότερο απ’ όλα», καταλήγει η «Παιδική Χαρά», αναφερόμενη στην πρωτοβουλία της Μαρίας Σάκκαρη.

Advertisement