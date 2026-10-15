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Η Μαρία Σάκκαρη εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Wuhan Open για δεύτερη φορά στην καριέρα της, επικρατώντας με 2-0 σετ της 17χρονης Σλοβάκας Μία Ποχάνκοβα, η οποία βρίσκεται στο Νο 202 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Ελληνίδα τενίστρια συνέχισε τις καλές εμφανίσεις της, φτάνοντας στη νίκη με 6-1, 6-4, έπειτα από μια αναμέτρηση στην οποία κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της. Στον επόμενο γύρο, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Αμερικανίδα Ίβα Γιόβιτς και την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα.

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Η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, διατήρησε το σερβίς της και πέτυχε δύο διαδοχικά break, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα με 4-0. Η Ποχάνκοβα κατάφερε να κερδίσει ένα game, μειώνοντας σε 5-1, ωστόσο η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκλεισε το πρώτο σετ με 6-1.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο αθλήτριες ξεκίνησαν με διαδοχικά break, με τη Σάκκαρη να αποκτά προβάδισμα 5-1. Η νεαρή Σλοβάκα προσπάθησε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα, μειώνοντας σε 5-4, όμως η Ελληνίδα τενίστρια διατήρησε την ψυχραιμία της και κατέκτησε το σετ με 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.