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Η 20χρονη Μάγια Τζόιντ προέβαλε αντίσταση στην Μαρία Σάκκαρη, αλλά η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να κάνει την ανατροπή, να επικρατήσει με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-3) και να προκριθεί στα προημιτελικά του WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.

Η Μάγια Τζόιντ έβαλε δύσκολα στην Μαρία Σάκκαρη, κάτι που φαίνεται και από τη διάρκεια του αγώνα (2 ώρες και 14 λεπτά). Η τενίστρια από την Αυστραλία δέχθηκε νωρίς δυο break στο πρώτο σετ και βρεθηκε να χάνει με 4-2 στα ganes. Στη συνέχεια όμως εξαπέλυσε την αντεπίθεσή της και πήρε το πρώτο σετ με 6-4.

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Η Μαρία Σάκκαρη δεν το έβαλε κάτω στο δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1 με 6-3. Η Ελληνίδα τενίστρια είχε τον έλεγχο και στο τρίτο σετ, το κατέκτησε και αυτό με 6-3 και πέρασε στην “8” του τουρνουά.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Λευκορωσίδα Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς η οποία έκανε την έκπληξη απέναντι στην Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον με 2-1 (1-6, 7-5, 67-7).