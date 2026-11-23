Μαρία Σάκκαρη: Τον Σεπτέμβριο του 2027 ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω» - Πηγή: Ant1

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε ότι θα παντρευτεί τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον Σεπτέμβριο του 2027 στην Κρήτη.

Το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει το μυστήριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Η αθλήτρια εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, χαρακτηρίζοντας τον σύντροφό της ως τον καλύτερο που θα μπορούσε να έχει.

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Τον Σεπτέμβριο του 2027 αναμένεται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με το μυστήριο να προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει τον γάμο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επιβεβαίωσε την ημερομηνία του γάμου της τη Δευτέρα (23/11), μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Σε δηλώσεις της στον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, δεν έκρυψε τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον γιο του πρωθυπουργού.

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Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε πότε θα γίνει ο γάμος, αρχικά απέκλεισε τον Μάρτιο, λέγοντας: «Όχι καλέ. Όχι, όχι. Πιο, πιο μετά, πιο μετά».

Στη συνέχεια, έδωσε ένα ακόμη στοιχείο, διευκρινίζοντας ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί «Μετά το καλοκαίρι». Όταν ο Γρηγόρης Μπάκας πρότεινε τον Οκτώβριο, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Όχι, όχι, όχι. Δε θέλουμε χειμώνα».

Τελικά, όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε τον Σεπτέμβριο, η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε την πληροφορία με ένα «Σεπτέμβρη, ναι».

«Είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω» – Όσα είπε για τον γάμο της

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μίλησε με ενθουσιασμό για την επικείμενη τελετή, τονίζοντας πως τόσο η ίδια όσο και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης περιμένουν με ανυπομονησία τη μεγάλη ημέρα.

«Θα γίνει ωραίος, θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Και είμαστε και οι δύο πάρα πολύ χαρούμενοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, τα συναισθήματά της για τον σύντροφό της, όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν η σχέση τους τής δίνει δύναμη.

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«Και δύναμη και χαρά και χαμόγελα και είναι ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσα να έχω», απάντησε η Μαρία Σάκκαρη, προσθέτοντας: «Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και περιμένουμε πώς και πώς».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα, όταν ο Γρηγόρης Μπάκας τη ρώτησε αν θα τον καλέσει στον γάμο. Η απάντηση της τενίστριας, με χαμόγελο, ήταν απολαυστική: «Χωρίς την κάμερα».

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