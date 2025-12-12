Λεκτική επίθεση από φίλαθλο δέχτηκε μία διαιτητής στην Ιταλία, στον ποδοσφαιρικό αγώνα της Serie C ανάμεσα σε Μονκαλιέρι και Προ Παλατσόλο, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στο γήπεδο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από ιταλικά ΜΜΕ, η 26χρονη διαιτητής Αριάννα Κουάντρο βρέθηκε στο στόχαστρο οπαδού της φιλοξενούμενης ομάδας, ο οποίος της φώναζε από της κερκίδες να πάει στο σπίτι της και να πλύνει πιάτα.

Στο άκουσμα της συγκεκριμένης ατάκας, υπήρξε άμεση αντίδραση από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων, οι οποίοι πλησίασαν εκείνον που φώναζε και τον απομόνωσαν, λέγοντάς του να σταματήσει.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η Προ Παλατσόλο, η οποία καταδίκασε την λεκτική επίθεση, τονίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό.

Nel corso del match degli ottavi di Coppa Italia di Serie C femminile, tra Moncalieri Women e Pro Palazzolo, dagli spalti sono giunti insulti sessisti verso l'arbitra in campo, Arianna Quadro: un tifoso della Pro Palazzolo ha gridato di "tornare a lavare i piatti". Molte altre… pic.twitter.com/VVBmAjPsKV — La Stampa (@LaStampa) December 9, 2025