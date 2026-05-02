Ο αγώνας ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και τη Ζλάτιμπορ για τα προημιτελικά της σερβικής λίγκας σημαδεύτηκε από ένα σοβαρό επεισόδιο λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος.

Ο Νίκολα Κάλινιτς επιχείρησε να σταματήσει με σκληρό φάουλ τον Ματέι Τσίμπεϊ, που κατευθυνόταν προς το καλάθι, με αποτέλεσμα οι δύο παίκτες να βρεθούν στο παρκέ.

Η ένταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, καθώς ο Κάλινιτς ακινητοποίησε τον αντίπαλό του με τρόπο που θύμιζε λαβή πάλης και προχώρησε σε χτυπήματα, προκαλώντας σοκ σε όσους παρακολουθούσαν.

Το περιστατικό πυροδότησε γενικευμένη σύρραξη, με παίκτες και από τις δύο ομάδες να εμπλέκονται και τους διαιτητές να διακόπτουν το παιχνίδι για αρκετά λεπτά μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς, πήρε ξεκάθαρη θέση για όσα συνέβησαν. Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της ομάδας του και ειδικά το περιστατικό ως ντροπιαστικό, όχι μόνο σε αγωνιστικό αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, ενώ προχώρησε σε δημόσια συγγνώμη προς όλους για τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο παρκέ.