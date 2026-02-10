Μία από τις στιγμές που θα… μείνουν μας χάρισαν ο Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, με την Αμερικανίδα Κορίν Στόνταρντ να προκαλεί χάος σε δύο απανωτούς αγώνες στο speed skating γυναικών.

Μία… ίσον καμία για την άτυχη Κορίν που προκάλεσε τρεις πτώσεις σε δύο διαφορετικούς αγώνες!



Πρώτα στον αγώνα ταχύτητας γυναικών, η Στόνταρντ, που προοριζόταν να διεκδικήσει κορυφαία θέση, γλίστρησε συμπαρασύροντας τις εκπορευόμενες Σίγκελ (Ιταλία) και Kανάι (Ιαπωνία).

Η δεύτερη και χειρότερη ψυχρολουσία ήρθε στη μικτή σκυταλοδρομία πάγου, όταν η Στόνταρντ πήρε τη σκυτάλη από την συμπαίκτρια της, και προηγήθηκε της αθλήτριας του Καναδά για…μία στιγμή προτού χάσει ξανά την «πρόσφυσή» της και πέσει στον πάγο, ρίχνοντας και την Κορεάτισα παγοδρομέα.