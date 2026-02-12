Για παραβίαση των κανονισμών της ομάδας, ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ εκτός ωρών εργασίας, απομακρύνθηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς ο επικεφαλής προπονητής Άλματος με Σκι της Φινλανδίας, Ίγκορ Μέτβεντ, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη παραδεχόμενος ότι παραβίασε τα συμφωνημένα πρότυπα.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε η Φινλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή, αναφέροντας ότι ο Μέτβεντ αναχώρησε από την Ιταλία λόγω «ζητημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ».

Advertisement

Advertisement

Finland's ski jumping coach sent home from Olympics following "drunkenness scandal" at Slovenia's gold partyhttps://t.co/2PcUe6s1Bh — Nordic News (@Nordic_News) February 12, 2026

Ο Γιανέ Χάννινεν, επικεφαλής του τμήματος υψηλού επιπέδου αθλητισμού, δήλωσε: «Ο Μέτβεντ ταξίδεψε σήμερα στην πατρίδα του. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν το αλκοόλ. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις παραβιάσεις κανονισμών και θα δράσουμε γρήγορα».

«Προέκυψε μια δυσάρεστη κατάσταση: καταναλώθηκε αλκοόλ παραβιάζοντας τους κανονισμούς της ομάδας. Αποφασίσαμε ότι ο Μέτβεντ δεν θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς» δήλωσε η Μαρλένα Βαλτάσολα, διευθύντρια της Φινλανδικής Ομοσπονδίας Σκι.

Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση για το μέλλον του Μέτβεντ θα ληφθεί μετά τους Αγώνες.

(Με πληροφορίες από Guardian)