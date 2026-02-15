Ακόμα μια έντονη στιγμή σημειώθηκε στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά, στο άθλημα του κέρλινγκ Καναδάς και Σουηδία είχαν μια αναμέτρηση που λίγο έλειψε να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ένας αθλητής του Καναδά φέρεται να παραβίασε τους κανονισμούς, προς όφελος της ομάδας του.
Σύμφωνα με τη Mirror, η ένταση κορυφώθηκε στη μάχη για τη νίκη μεταξύ Καναδά και Σουηδίας, με κατηγορίες για απάτη να προκαλούν ένταση και διαξιφισμούς.
Θερμό επεισόδιο
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του γύρου στον οποίο ο Καναδάς αντιμετώπισε τη Σουηδία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, προκλήθηκε μεγάλη ένταση μετά από κατηγορίες για απάτη. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες στο παγοδρόμιο, ο αγώνας μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων του κέρλινγκ εξελίχθηκε σε… θερμό επεισόδιο.
Τελικά, η ομάδα του Καναδά, υπό την ηγεσία του Μπραντ Τζέικομπς, κατέκτησε τη νίκη με σκορ 8-6, σε έναν αγώνα που ήταν καθοριστικός για τη συνέχεια του τουρνουά. Η Σουηδία, ήδη έχοντας ηττηθεί από την Ομάδα Βρετανίας σε προηγούμενο αγώνα, βρισκόταν σε δύσκολη θέση, αφού η αποτυχία αυτή ήρθε τέσσερα χρόνια μετά την κατάκτηση του τίτλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022.
«Να πάτε να γ@@τε»
Ο αγώνας κατά των Καναδών ήταν ζωτικής σημασίας για τους Σουηδούς που κατείχαν το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο άθλημα από τους περασμένους Αγώνες. Η κατάσταση όμως ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ο Σουηδός Οσκαρ Έρικσον κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαρκ Κένεντι του Καναδά ότι άγγιζε τους λίθους του μετά την εκτόξευσή τους, κάτι που απαγορεύεται στο κερλινγκ μετά την γραμμή «hog».
Σε ανακοίνωσή του, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κένεντι ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Δεν μου αρέσει να με κατηγορούν ότι κλέβω ύστερα από 25 χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους και 4 χειμερινές Ολυμπιάδες. Ο Σουηδός έβαλε δίπλα μας έναν διαιτητή για να σιγουρευτεί ότι δεν αγγίζαμε τον λίθο. Ο διαιτητής δεν είδε κάποια παράβαση».