Ακόμα μια έντονη στιγμή σημειώθηκε στους φετινούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά, στο άθλημα του κέρλινγκ Καναδάς και Σουηδία είχαν μια αναμέτρηση που λίγο έλειψε να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ένας αθλητής του Καναδά φέρεται να παραβίασε τους κανονισμούς, προς όφελος της ομάδας του.

So sad to see the video of Canadian Olympian Marc Kennedy who got caught cheating for Team Canada in curling today. He was confronted by the Swedish team and reacted with a disservice to Canada. pic.twitter.com/BYKjVv2xsv Advertisement Advertisement February 14, 2026

Σύμφωνα με τη Mirror, η ένταση κορυφώθηκε στη μάχη για τη νίκη μεταξύ Καναδά και Σουηδίας, με κατηγορίες για απάτη να προκαλούν ένταση και διαξιφισμούς.

Θερμό επεισόδιο

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του γύρου στον οποίο ο Καναδάς αντιμετώπισε τη Σουηδία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, προκλήθηκε μεγάλη ένταση μετά από κατηγορίες για απάτη. Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες στο παγοδρόμιο, ο αγώνας μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων του κέρλινγκ εξελίχθηκε σε… θερμό επεισόδιο.

So how often does Team Canada cheat at curling? Is this behavior a common occurrence? If they blatantly do this, what aren't we seeing?



This sucks because I have always loved watching Marc Kennedy play. pic.twitter.com/LXTMrEwNjP — Burnbag🇺🇸🏴‍☠️ (@DustinDHansen) February 13, 2026

Τελικά, η ομάδα του Καναδά, υπό την ηγεσία του Μπραντ Τζέικομπς, κατέκτησε τη νίκη με σκορ 8-6, σε έναν αγώνα που ήταν καθοριστικός για τη συνέχεια του τουρνουά. Η Σουηδία, ήδη έχοντας ηττηθεί από την Ομάδα Βρετανίας σε προηγούμενο αγώνα, βρισκόταν σε δύσκολη θέση, αφού η αποτυχία αυτή ήρθε τέσσερα χρόνια μετά την κατάκτηση του τίτλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022.

«Να πάτε να γ@@τε»

Ο αγώνας κατά των Καναδών ήταν ζωτικής σημασίας για τους Σουηδούς που κατείχαν το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στο άθλημα από τους περασμένους Αγώνες. Η κατάσταση όμως ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ο Σουηδός Οσκαρ Έρικσον κατηγόρησε επανειλημμένα τον Μαρκ Κένεντι του Καναδά ότι άγγιζε τους λίθους του μετά την εκτόξευσή τους, κάτι που απαγορεύεται στο κερλινγκ μετά την γραμμή «hog».

Now. As for the curling controversy.



Trying to get back to it. Some things happened at the figure skating.



But here are some postgame quotes from Marc Kennedy, who swore at Oskar. And addressed it after the game. pic.twitter.com/I6FDzu4o3B — Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 13, 2026

Σε ανακοίνωσή του, μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κένεντι ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Δεν μου αρέσει να με κατηγορούν ότι κλέβω ύστερα από 25 χρόνια στους αγωνιστικούς χώρους και 4 χειμερινές Ολυμπιάδες. Ο Σουηδός έβαλε δίπλα μας έναν διαιτητή για να σιγουρευτεί ότι δεν αγγίζαμε τον λίθο. Ο διαιτητής δεν είδε κάποια παράβαση».