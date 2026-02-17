H Αναστασία Κουτσέροβα ήταν η γυναίκα με το μακρύ πάφερ παλτό που κρατούσε τις πινακίδες των χωρών που συμμετέχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην τελετή έναρξης της διοργάνωσης.

Φυσικά κρατούσε και το πλακάτ με την ουκρανική αποστολή. Αυτό που πρέπει να τονιστεί ωστόσο είναι πως δεν πρόκειται για Ουκρανή αλλά Ρωσίδα που ζει στην Ιταλία και αποφάσισε να προχωρήσει σε μια μικρή, συμβολική πράξη αντίστασης, εκφράζοντας τη στήριξή της προς την εμπόλεμη χώρα.

Η Αναστασία Κουτσέροβα, αρχιτέκτονας που κατοικεί στο Μιλάνο τα τελευταία 14 χρόνια, ήταν σχεδόν αγνώριστη κατά την τελετή. Φορούσε ασημί μπουφάν με κουκούλα και σκούρα γυαλιά που κάλυπταν τα μάτια της. Ωστόσο, αργότερα αποκάλυψε – τόσο στους 879 ακολούθους της στο Instagram όσο και σε συνέντευξή της στο Associated Press – ότι ήταν η εθελόντρια που οδήγησε τους πέντε Ουκρανούς αθλητές στο στάδιο Σαν Σίρο.

«Όταν περπατάς δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, συνειδητοποιείς ότι έχουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να νιώθουν μίσος προς οποιονδήποτε Ρώσο», δήλωσε στο Associated Press. «Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να κάνεις έστω και μια μικρή κίνηση για να τους δείξεις ότι ίσως δεν σκέφτονται όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο».

Η Κουτσέροβα εξήγησε ότι αρχικά οι χώρες που θα συνόδευαν οι εθελοντές επρόκειτο να επιλεγούν τυχαία. Ωστόσο, ο χορογράφος της τελετής ρώτησε αν κάποιος είχε προτίμηση, και εκείνη επέλεξε συνειδητά την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, οι Ουκρανοί αθλητές κατάλαβαν αμέσως την καταγωγή της και της μίλησαν στα ρωσικά. Για την ίδια, αυτό αποτέλεσε ένδειξη μιας «βαθιάς σύνδεσης» ανάμεσα στους δύο λαούς, η οποία – όπως είπε – θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει αν δεν υπήρχε ο πόλεμος.

Η συμβολική της πράξη συνέπεσε με τη δεύτερη επέτειο από τον θάνατο του Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε έπειτα από δηλητηρίαση. Η Κουτσέροβα τόνισε ότι αυτή η μικρή πράξη αντίστασης ήταν ένας τρόπος να υπενθυμίσει στον κόσμο πως ο πόλεμος συνεχίζεται, ακόμη κι αν σε άλλες χώρες η ζωή μοιάζει να κυλά κανονικά.

«Οι Ουκρανοί δεν έχουν τη δυνατότητα να αγνοήσουν τον πόλεμο ή να αποφύγουν αυτές τις σκέψεις. Είναι η καθημερινή τους πραγματικότητα», ανέφερε. «Συνεχίζουν να αγαπούν, να παντρεύονται, να αθλούνται, να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όμως όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα καταστροφικό υπόβαθρο».

Με την παρουσία της δίπλα στην ουκρανική αποστολή, η Αναστασία Κουτσέροβα επιχείρησε να στείλει ένα διακριτικό αλλά σαφές μήνυμα: ότι η αλληλεγγύη μπορεί να υπάρξει ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες και διχαστικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από Guardian