Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη πήρε μια ακόμα εμφατική νίκη αυτή τη φορά απέναντι στην Γερμανία με 26-5, έκανε το 3Χ3 και συνεχίζει ακάθεκτη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο συγκεκριμένος αγώνας δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα αφού γνώριζε από πριν ότι θα αντιμετωπίσει στα δυο παιχνίδια της 2ης φάσης πρώτα την Ιταλία το Σάββατο (31/1, 15.00) και στην συνέχεια στον δεύτερο αγώνα την Σερβία ή την Κροατία την Κυριακή (1/2, 20.45).

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη έδειξε για ακόμη μία φορά στον φετινό θεσμό πως αποτελεί ένα από ταμεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής, λίγους μόνο μήνες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης.

Η Ελλάδα, που θα ξεκινήσει με 3 βαθμούς, όσους θα έχει και η Ιταλία, στη δεύτερη φάση των ομίλων θα δώσει δύο αγώνες και θα χρειάζεται μία νίκη για να βρεθεί στα ημιτελικά.

