Ο Εμμανουήλ Καραλής στάθηκε στην αγάπη του κόσμου, η οποία όπως υποστηρίζει ο ίδιος είναι αυτή που τον παρακινεί και τον εμπνέει στις προσπάθειές του για κατάκτηση νέων ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ.

Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Όταν η Ζωή σου δίνει λεμόνια», ο Έλληνας πρωταθλητής μίλησε μεταξύ άλλων για τα παιδικά του χρόνια και την αγάπη που εισέπραξε από την οικογένειά του, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και την κατάκτηση της 4ης θέσης, ενώ ήταν τελευταίος στις προβλέψεις, αλλά και στον αγαπημένο φίλο και συγκάτοικο στο Παρίσι, Μίλτο Τεντόγλου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μανόλο στάθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο που έπαιξε η μητέρα του στην ζωή του, αναφέροντας ότι εκείνη είναι αυτή που τον έκανε τον άνθρωπο που είναι σήμερα και ότι εκείνη ήταν πάντα παράδειγμα για τον ίδιο.

«Στην προπόνηση κάνουμε άλματα τεχνικά, δεν έχω πηδήξει περισσότερο από 5,90. Τα 6 μέτρα που έπιασα για πρώτη φορά ήταν σε αγώνα. Όλα τα ρεκόρ που βγαίνουν από όλους τους μεγάλους αθλητές συμβαίνουν την στιγμή του αγώνα. Αυτό συμβαίνει επειδή στην προπόνηση δεν υπάρχει αδρεναλίνη, δεν έχεις εκεί τον ανταγωνιστή σου.

Ξέρω πως να αισθανθώ το σώμα μου στους αγώνες, ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά. Μου βγαίνει καλύτερα στους αγώνες λόγω της αδρεναλίνης, σε αντίθεση με την προπόνηση», τόνισε ο Καραλής και παραδέχτηκε ότι η αγάπη του κόσμου κάνει τα ρεκόρ.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο και η αστεία ιστορία με τον Τεντόγλου από το Παρίσι

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο ήταν η πρώτη συμμετοχή του Έλληνα πρωταθλητή και αυτό που έγινε «ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό» για εκείνον όπως υποστήριξε. Ο Καραλής θεωρούνταν μεγάλο outsider, υπήρχε η πιθανότητα να μην πάει καν στο Τόκιο, ωστόσο όχι μόνο πήγε, αλλά πέρασε στον τελικό, κατακτώντας τελικά την τέταρτη θέση στην διοργάνωση.

Παράλληλα, ο Μανόλο αναφέρθηκε σε μία αστεία ιστορία με τον Μίλτο Τεντόγλου, με τον οποίο ήταν συγκάτοικοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. «Όλο μπέργκερ τρώγαμε με τον Μίλτο, πριν από τους αγώνες. Το κτίριο που μέναμε ήταν ακριβώς δίπλα από μία καντίνα με σνακς, παγωτά και μπέργερ. Πήγαμε την πρώτη μέρα φάγαμε από ένα μπέργκερ και λέω “εντάξει δεν πειράζει, Ολυμπιονίκης είναι ο Μίλτος και δεν μπορώ να του πω όχι”.

Φτάνει το βράδυ και μου λέει ο Μίλτος ότι ήθελε να φάει ξανά μπέργκερ. Εγώ λέω “εντάξει, συγκάτοικοι είμαστε, πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί”. Τελικά καταλήξαμε να τρώμε για 10 συνεχόμενες μέρες μπέργκερ και δεν ξέρω πώς καταφέραμε να πάρουμε και οι δύο μετάλλιο, τρώγοντας κάθε μέρα μπέργκερ», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο Καραλής, ο οποίος στο Παρίσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.