Η αποτυχία των διοργανωτών να προσφέρουν θέαμα στους θαυμαστές του Μέσι, που γέμισαν το γήπεδο «Salt Lake της Ινδίας, προκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στους χιλιάδες οπαδούς του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά επεισόδια και βανδαλισμοί, λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Αργεντινού σούπερ σταρ.

Πιο συγκεκριμένα, η άφιξη του πρώην αστέρα της Μπαρτσελόνα στην Ινδία προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους θαυμαστές του, αρκετοί από τους οποίους θα είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά στην ζωή τους τον αγαπημένο τους ποδοσφαιριστή.

Ο Μέσι βρέθηκε στην Καλκούτα με σκοπό να εγκαινιάσει το τεράστιο άγαλμα προς τιμήν του, σε μία χώρα που τον λατρεύουν όλοι σαν Θεό και που οι Ινδοί δεν μπάινουν καν στην διαδικασία να τον συγκρίνουν με οποιονδήποτε άλλον ποδοσφαιριστή.

This Messi statue in Kolkata, India 🔥



pic.twitter.com/J8gWdIR92r December 12, 2025

Παρόλα αυτά, η ολιγόλεπτη παρουσία του Αργεντίνου σούπερ σταρ προκάλεσε γιουχαρίσματα προς τους διοργανωτές, ενώ αρκετοί εξαγριωμένοι οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο, προκαλώντας σημαντικά επεισόδια και βανδαλισμούς, λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Μέσι από το γήπεδο.

Τοπικά μίντια κάνουν λόγο για πλήρη αποτυχία των διοργανωτών, καθώς ο Μέσι βρέθηκε στο γήπεδο για μόλις δέκα λεπτά, χωρίς καν να ακουμπήσει την μπάλα, ενώ περικυκλώθηκε από πολιτικούς και διάφορους άλλους επισήμους, με αποτέλεσμα ο κοσμός να μην μπορεί να δει τον δημοφιλή ποδοσφαιριστή.

Shocking beyond belief to see what’s happened at the Messi event in Kolkata’s Salt Lake Stadium. This is what happens when organisers try to swarm the star attraction with VIPs and friends. People who paid didn’t even catch a glimpse of Messi and just thank god the mess didn’t… pic.twitter.com/gAfcfx1WC6 — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) December 13, 2025

«Απολύτως απαίσιο γεγονός. Ήρθε μόνο για 10 λεπτά. Όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί τον περικύκλωσαν. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Δεν εκτέλεσε ούτε ένα πέναλτι. Ήρθε για 10 λεπτά και έφυγε. Τόσα πολλά χρήματα, συναισθήματα και χρόνος χαμένος. Δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα», τόνισε οπαδός του Μέσι.

Η πρωθυπουργός της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, ζήτησε συγγνώμη από τον ποδοσφαιριστή και διέταξε έρευνα για το περιστατικό. «Είμαι βαθιά αναστατωμένη και σοκαρισμένη από την κακοδιαχείριση που παρατηρήθηκε σήμερα στο στάδιο της Σολτ Λέικ», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο Χ, της Μπανερτζί, η οποία κατευθυνόταν προς την εκδήλωση όταν ξέσπασε το χάος.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον Λιονέλ Μέσι, καθώς και από όλους τους λάτρεις του αθλητισμού και τους οπαδούς του, για το ατυχές περιστατικό. Συστήνω μια εξεταστική επιτροπή, που θα διεξάγει λεπτομερή έρευνα για το περιστατικό, θα εντοπίσει τους υπεύθυνους και θα προτείνει μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών στο μέλλον», πρόσθεσε.