Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είδε το βράδυ της Τρίτης (3/2) την εντός έδρας επικράτηση των Μπακς στο παιχνίδι με τους Μπουλς, με τον Έλληνα διεθνή να είναι για ακόμα μία φορά εκτός αποστολής εξαιτίας του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Greek Freak είδε τον αγώνα πίσω από τον πάγκο της ομάδας του, αλλά τόσο πριν όσο και μετά το τέλος της αναμέτρησης ήταν το πρόσωπο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον, εξαιτίας της έντονης φημολογίας περί ανταλλαγής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε Milwaukee Journal Sentinel, ο Αντετοκύνμπο θέλει να μείνει για πάντα στο Μιλγουόκι, ρίχνοντας την ίδια στιγμή σπόντα στους Μπακς, καθώς έκανε λόγο ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να θέλει το ίδιο και ο οργανισμός, ο οποίος οφείλει να παραμείνει ανταγωνιστικός.

«Ξέρεις τι θέλω», απάντησε αρχικά ο Γιάννης στην ερώτηση δημοσιογράφου για το μέλλον του στους Μπακς. «Αυτό που θέλω βαθιά μέσα στην καρδιά μου είναι να είμαι παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς για όλη μου την καριέρα και να κερδίσω εδώ.

Εδώ στο Μιλγουόκι με άφησαν να είμαι ο εαυτός μου κι αυτό που ζητάω είναι ένα πράγμα. Ένα μόνο. Να φέρω ξανά χαρά σε αυτή την πόλη. Γιατί αυτή η πόλη το αξίζει. Έχουμε βρεθεί στην κορυφή, μπορεί να έχουμε και δύσκολες χρονιές, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τη σωστή νοοτροπία. Τελεία», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχω δει την αγάπη του κόσμου και αυτό που εύχονται για μένα. Αν δεν ισχύει, αν υπάρχουν διαφορετικές ατζέντες μέσα στην ίδια μας την ομάδα, τότε κάτι πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι όλο», πρόσθεσε ο Γ. Αντετοκούνμπο.

Παράλληλα, ο Έλληνας διεθνής ρωτήθηκε για το εάν υπάρχει δική του εμπλοκή στις συζητήσεις για πιθανή ανταλλαγή σε άλλη ομάδα, με τον Γιάννη να απαντά κατηγορηματικά πως δεν υπάρχει καμία εμπλοκή.

«Θέλω να είμαι παίκτης των Μπακς μέχρι να αποσυρθώ»

«Πάντα ακούω και εμπιστεύομαι τη διοίκηση και τον γενικό διευθυντή Τζον Χορστ. Αλλά πόσες ευκαιρίες μου απομένουν για να κερδίσω ένα πρωτάθλημα; Πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός και πιο γρήγορος σε κάθε απόφαση», τόνισε ο Greek Freak και πρόσθεσε τα εξής: «Αν με ρωτήσεις τι θέλω πραγματικά, βαθιά μέσα μου; Θέλω να είμαι παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς μέχρι να αποσυρθώ και να κερδίσω ένα πρωτάθλημα εδώ. Τελεία. Αν αυτό δεν είναι εφικτό και καταλάβεις ότι ίσως κοιτάζουν αλλού, τότε πρέπει να είσαι μέσα στα πλάνα τους ή να εξετάσεις άλλες επιλογές. Είναι φυσιολογικό».

Ο Γιάννης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Είμαι 13 χρόνια εδώ. Πιστεύετε πραγματικά ότι θέλω να φύγω;». Σχετικά με τον τραυματισμό του είπε: «Η ομάδα μου ζήτησε να βγω από το παιχνίδι στο πρώτο δωδεκάλεπτο. Είπα με τίποτα, δεν βγαίνω. Παίζω γιατί μέσα μου τρέχει πράσινο αίμα. Παίζω γιατί ξέρω τι έχω χτίσει εδώ. Για μένα είναι ένα τεράστιο παζλ, ένα μεγάλο κομμάτι Lego που έχω χτίσει και δεν μου αρέσει να αφαιρούν κομμάτια από αυτό. Θέλω να συνεχίσω να χτίζω όσο μπορώ.

Τι δείχνουν όλα αυτά; Δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν θέλει να είναι εδώ; Αυτό δείχνουν οι πράξεις μου; Μπορώ να σου πω ό,τι θέλω, αλλά τι δείχνουν οι πράξεις μου; Ότι θέλω να είμαι εδώ. Θέλω να είμαι εδώ με ανθρώπους που ξέρουν τι χρειάζεται για να κερδίσεις».

Πηγή: Milwaukee Journal Sentinel