Βαρύς και ασήκωτος έπεσε ο «πέλεκυς« της ισπανικής αθλητικής δικαιοσύνης στον πρώην προπονητή της ΑΕΚ και νυν της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα.

Συγκεκριμένα ο Αργεντίνος τεχνικός τιμωρήθηκε με επτά αγωνιστικές για την αποβολή του από το παιχνίδι της Σεβίλλης με την Αλαβές. Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε στο 87′ του αγώνα του περασμένου Σαββάτου (14.02.2026) που έληξε 1-1.

Advertisement

Advertisement

#Laliga #SevillaFC



Honor a Matías Almeyda plantándole cara y exponiendo a la corrupción y altanería del arbitraje y la liga española.



🟥⬜ UNO DI NOI 🟥⬜ pic.twitter.com/AAMxrxGrkm — SFC-MotoGP (@Mmatw8) February 14, 2026

Αρχικά ο βοηθός διαιτητή, Ιγνάθιο Αλόνσο, είπε προς τον προπονητή της Σεβίλλης: «Θα σου μιλήσω γιατί δεν αντέχω άλλο, εσύ τους ελέγχεις. Δεν θα στο ξαναπώ, στο λέω ως προειδοποίηση».

Η απάντηση του Αλμέιδα; «Κοιτάξτε το παιχνίδι. Κάντε τη δουλειά σας». Όταν ο διαιτητής αποφάσισε να τον αποβάλει, ακούστηκε από την ενδοεπικοινωνία η φράση «Μόνο τον προπονητή» και έπειτα σηκώθηκε η κόκκινη κάρτα. Ο Ματίας ρώτησε τον βοηθό ποιος αποβλήθηκε και, μόλις του τόνισαν ότι ο ίδιος είδε την κόκκινη αρνήθηκε αρχικά να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. «Όχι, δεν φεύγω», απάντησε.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο διαιτητής επέστρεψε στον πάγκο του και του είπε: «Έξω από εδώ, εσύ ήσουν. Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Φύγε από εδώ». Ο Αλμέιδα αντέδρασε «Γιατί με διώχνεις; Ήταν προς τον πάγκο! Δεν σου είπα τίποτα. Έκανες λάθος. Τι σου έκανα; Τι λέω; Γιατί με αποβάλλεις;». Ο διαιτητής προειδοποίησε τον εκπρόσωπο της Σεβίλλης: «Ή φεύγει αυτός ή φεύγω εγώ», ακούστηκε να λέει. Ο Αλμέιδα απευθύνθηκε και στον τέταρτο διαιτητή, Αλεχάντρε Αλεμάν, ζητώντας εξηγήσεις. Απάντηση δε πήρε. Εν τέλει ο Ματίας αποχώρησε απο τον πάγκο του κλοτσώντας ένα μπουκάλι.

Στο 85’ δέχθηκε την κόκκινη, με τον διαιτητή, Ιόσου Γκαλέχ, να γράφει στο φύλλο αγώνα ότι «διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια από τις αποφάσεις μου, φωνάζοντας και κάνοντας χειρονομίες αποδοκιμασίας απέναντί μου, έχοντας προειδοποιηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από τον πρώτο βοηθό διαιτητή να διορθώσει τόσο τη στάση του όσο και τη γενική συμπεριφορά του πάγκου του. Μόλις αποβλήθηκε, αρνήθηκε να φύγει από την τεχνική περιοχή, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του πρώτου βοηθού διαιτητή και του τέταρτου διαιτητή».

❌ Si la federación no atiende las alegaciones del Sevilla FC, Matías Almeyda se perdería los partidos contra Getafe, Real Betis, Rayo Vallecano, FC Barcelona, Valencia, Real Oviedo y Atlético de Madrid. No regresaría hasta el 22 de abril, contra el Levante. Dos meses fuera. pic.twitter.com/gSqo0rd92z Advertisement February 18, 2026

Η Σεβίλλη υπέβαλε ένσταση

Η ομάδα της Ανδαλουσίας είναι αποφασισμένη να κυνηγήσει την υπόθεση με στόχο την πτώση της βαριάς τιμωρίας, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα κληθεί να χάσει τον προπονητή της για τους επόμενους δύο μήνες, την στιγμή που βρίσκεται μόλις 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού.

Συγκεκριμένα, με την υφιστάμενη τιμωρία,ο Ματίας δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Σεβίλλης στους εξής αγώνες: Χετάφε (εκτός), Μπέτις (εκτός), Ράγιο Βαγιεκάνο (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Βαλένθια (εντός), Οβιέδο (εκτός), Ατλέτικο (εντός).

Με ανακοίνωση της η Σεβίλλη ξεκαθαρίζει πως στηρίζει απόλυτα τον Αργεντίνο τεχνικό. Τονίζει ότι θεωρεί την ποινή υπερβολική και αναφέρει ότι θα προσπάθησε, με κάθε νόμιμο μέσο, να την μειώσει. «Το νομικό μας τμήμα εξετάζει κάθε δυνατό τρόπο» αναφέρει η Σεβίλλη.

Advertisement