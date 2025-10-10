Η σημερινή (10/10) είναι μια ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, «έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο» στον Βοτανικό.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Χ. Δούκα, «το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό». Ήδη, τα έργα που πραγματοποιούνται στο χώρο που θα φιλοξενηθεί το νέο, σύγχρονο γήπεδο του «τριφυλλιού», είναι σε καλό δρόμο.

«Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα», υποστήριξε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος βρέθηκε στο εργοτάξιο μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Ο Χ. Δούκας ενημέρωσε τον Υπουργό για την εξέλιξη των έργων, με το κλίμα να είναι αρκετά καλό και τους δύο άνδρες να ποζάρουν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε σχετικά με την επίσκεψη τα εξής: «Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες “τρέχουν” με πυρετώδεις ρυθμούς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη. Προχωράμε!».

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό είναι ο Απρίλιος του 2027.