Ο Λεβαδειακός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς με το αριστουργηματικό απευθείας φάουλ του Μάγκνουσον στο πρώτο ημίχρονο και το γκολ του Μπάλτσι, ο οποίος πέρασε και τον Ραμίρεζ στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, σε μία ιστορική νίκη-πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το παιχνίδι:

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν σε αργό τέμπο και η πρώτη μεγάλη φάση έγινε στο 16′ όπου ο Λεβαδειακός έφτασε πολύ κοντά στο 1-0, με την κεφαλιά του Πεντρόσο να περνάει ελάχιστα πάνω από την εστία του Ραμίρες. Στο 44′ η Κηφισιά έφτασε μία «ανάσα» από το γκολ, καθώς ο Χριστόπουλος με γυριστό σουτ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μανθάτη, με τον Ανάκερ να στέκεται τυχερός και να απομακρύνει με το σώμα.

Τελικά, ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεω. Ειδικότερα, ο Μάγκνουσον πέτυχε ένα φανταστικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ξεσηκώνοντας όσους βρέθηκαν στο δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε ξανά από τους γηπεδούχους, με τον Τσάπρα να εκμεταλλεύεται τα διαδοχικά λάθη στην άμυνα της Κηφισιάς, αλλά το σουτ που επιχείρησε κόντραρε σε σώματα και πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Ραμίρεζ (64′). Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, η Κηφισιά πήρε αρκετά μέτρα στο γήπεδο και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πόμπο έχασε τεράστια ευκαιρία, αλλά το σουτ που έπιασε από το σημείο του πέναλτι πέρασε ψηλά άουτ.

Ωστόσο, το τραγικό λάθος του Ραμίρεζ, στην κεφαλιά γύρισμα του Σόουζα, αποδείχθηκε «μοιραίο» για την Κηφισιά, με τον Μπάλτσι να κλέβει την μπάλα από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και να την στέλνει στα δίχτυα σε κενή εστία. Κάπως έτσι, ο Λεβαδειακός πήρε μία τεράστια νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.