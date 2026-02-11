Ο διευθυντής αθλητικού προγράμματος της RAI πιάστηκε «αδιάβαστος» κατά την παρουσίαση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, εξαιτίας των σοβαρών λαθών που υπέπεσε στον αέρα.

Η γκάφα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ιταλικής κρατικής τηλεόρασης, με τους αθλητικούς δημοσιογράφους να αποφασίζουν την έναρξη κινητοποιήσεων.

Τα επικά σαρδάμ

Ο Πάολο Πετρέκα, που διορίστηκε το 2025 διευθυντής αθλητικού προγράμματος της RAI, υπέπεσε σε σοβαρά λάθη κατά τη μετάδοση της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Αρχικά καλωσόρισε το κοινό από το Ολυμπιακό Στάδιο της Ρώμης, αντί για το Σαν Σίρο του Μιλάνου. Στη συνέχεια, μπέρδεψε την Ιταλίδα ηθοποιό Ματίλντα ντε Άντζελις με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, μπέρδεψε τη Λάουρα Ματαρέλα, την κόρη του Ιταλού Προέδρου της Δημοκρατίας με την πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι. Σε άλλο σημείο, παρουσιάζοντας την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, είπε: «Βλέπουμε τη Σαουδική Αραβία, που μας έχει ήδη συνηθίσει σε ρούχα αυτού του τύπου».

Τα σαρδάμ έγιναν γρήγορα αντικείμενο χλευασμού στα social media, με την ίδια την Ντε Άντζελις να αστειεύεται λέγοντας: «Η Μαράια Κάρεϊ και εγώ είμαστε προφανώς το ίδιο πρόσωπο». Σχόλια όμως έκαναν και μέλη της ιταλικής αντιπολίτευσης, λόγω της -σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα- στενής σχέσης του Πετρέκα με την ακροδεξιά κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

CDR: «Εδώ και 3 ημέρες ντρεπόμαστε όλοι»

Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχονται οι αθλητικοί συντάκτες της RAI, μετά την ανακοίνωση του CDR, του εσωτερικού συνδικαλιστικού τους οργάνου. Οι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «καταστροφική κάλυψη» της τελετής έναρξης από τον διευθυντή Αθλητικών και προχωρούν σε απόσυρση των υπογραφών τους από τα σχετικά ρεπορτάζ, ενώ έχουν εξαγγείλει και τριήμερη απεργία με τη λήξη της διοργάνωσης.

«Εδώ και τρεις ημέρες ντρεπόμαστε όλοι», ανέφερε το CDR σε ανακοίνωσή της. «Και όχι με δική μας ευθύνη. Ήρθε η ώρα να ακουστεί η φωνή μας, γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη χειρότερη εμφάνιση που έχει παρουσιάσει ποτέ η RAI Sport, σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις όλων των εποχών: τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα».

Το CDR τόνισε ότι ο προβληματικός σχολιασμός πλήττει τη RAI, τους πολίτες που πληρώνουν το ανταποδοτικό τέλος, αλλά και τους ίδιους τους δημοσιογράφους της δημόσιας τηλεόρασης. Η ανακοίνωση καταλήγει: «Δεν πρόκειται για πολιτικό ζήτημα, όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύετε, αλλά για θέμα σεβασμού και αξιοπρέπειας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα».





