Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κηφισιά επικράτησε του Παναιτωλικού με 2-0 στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Πόμπο άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο εικοστό λεπτό της αναμέτρησης μετά από συνεργασία με τον Σαγκάλ.

Ο Παναιτωλικός επιδίωξε την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Ο Αμπάντα διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις του αγώνα, κλέβοντας την μπάλα και σουτάροντας εύστοχα προς την αντίπαλη εστία.

Με αυτή τη νίκη η Κηφισιά έφτασε τους οκτώ βαθμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Κηφισιά πήρε μια σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στον Παναιτωλικό για την 6η αγωνιστική της Super League, με τους Πόμπο και Αμπάντα να βρίσκουν δίχτυα και να χαρίζουν στην ομάδα των Βορείων Προαστίων ένα πολύτιμο τρίποντο, φτάνοντας τους οκτώ βαθμούς.

Το παιχνίδι:

Advertisement

Advertisement

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στα πρώτα δευτερόλεπτα ο Γιακνέ επιχείρησε ένα δυνατό σουτ. Ακολούθησαν δύο προσπάθειες του Μπάντζι στο 2′ και στο 3′, οι οποίες δεν βρήκαν στόχο, ενώ στο 10′ ο Αμπάντα γύρισε την μπάλα από αριστερά, με τον Θεοδωρίδη να μην καταφέρνει να εκτελέσει εύστοχα.

Η Κηφισιά συνέχισε να ψάχνει το γκολ και στο 19′ ο Πόμπο έφτασε κοντά στο να τα καταφέρει, αλλά ο Γκράναθ επενέβη. Ένα λεπτό αργότερα, ωστόσο, ο αρχηγός των γηπεδούχων βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από εξαιρετική συνεργασία με τον Σαγκάλ, ο Ισπανός έπιασε ένα δυνατό διαγώνιο σουτ και έκανε το 1-0 (20′) για την ομάδα του.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα και στο 40′ ο Οπόκου πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, αλλά το σουτ του από το ημικύκλιο της περιοχής πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναιτωλικός αναγκάστηκε να πάρει περισσότερα ρίσκα, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, από την πλευρά της, διαχειρίστηκε όπως έπρεπε το προβάδισμα και δεν έδινε χώρους στους Αγρινιώτες.

Στο 48′, ο Ζολιμπουά δεν κατάφερε να σκοράρει με κεφαλιά από κοντά, μετά τη σέντρα του Αντόνισε, ενώ στο 67′ ο Τζενεπό δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια καλή ευκαιρία, αλλά η τελική του προσπάθεια ήταν άστοχη.

Στο 84′, ο Οπόκου έχασε ακόμη μία ευκαιρία, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κουτσερένκο πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε κοντινή κεφαλιά του Ζέρσον Σόουζα, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Κυριόπουλου. Στις καθυστερήσεις, ο Τζενεπό βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Μάνσο σταμάτησε την προσπάθειά του στο 90+4′.

Η Κηφισιά, αντίθετα, εκμεταλλεύτηκε την τελευταία μεγάλη στιγμή της αναμέτρησης. Στο 90+6′, ο Αμπάντα έκλεψε την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής, προχώρησε μέχρι την περιοχή και με δυνατό διαγώνιο σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 της αναμέτρησης.