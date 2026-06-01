Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το Κουρασάο δεν πηγαίνει απλώς στο Μουντιάλ του 2026. Πηγαίνει ως ποδοσφαιρικό παράδοξο, ως ιστορία υπέρβασης και ως η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που έχει προκριθεί ποτέ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με μόλις 156.115 κατοίκους την ημέρα της πρόκρισης, το νησί της Καραϊβικής προσπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ και πήρε τη θέση του σε ένα τουρνουά που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε με άπιαστο όνειρο.

Το Κουρασάο εξασφάλισε την ιστορική πρόκριση στις 19 Νοεμβρίου 2025, στο Κίνγκστον, με το 0-0 απέναντι στην Τζαμάικα. Η ισοπαλία ήταν αρκετή για να ολοκληρώσει αήττητο την τελική φάση των προκριματικών της CONCACAF, με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, και να κλείσει για πρώτη φορά θέση σε Μουντιάλ.

Advertisement

Advertisement

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή επειδή το Κουρασάο δεν είναι ένα κράτος με βαριά ποδοσφαιρική παράδοση, τεράστια δεξαμενή παικτών ή ισχυρό πρωτάθλημα. Είναι ένα νησί λίγο μεγαλύτερο από τη Νάξο, συνδεδεμένο πολιτικά με το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, που βρήκε τον δρόμο του μέσα από τη διασπορά, την ολλανδική ποδοσφαιρική σχολή και την επιμονή ανθρώπων που πίστεψαν σε κάτι που κάποτε ακουγόταν σχεδόν αστείο.

Η βάση της ομάδας χτίστηκε πάνω σε παίκτες δεύτερης γενιάς, γεννημένους κυρίως στην Ολλανδία αλλά με ρίζες από το Κουρασάο. Ο Πάτρικ Κλάιφερτ άνοιξε τον δρόμο το 2015, πείθοντας ποδοσφαιριστές με δεσμούς με το νησί να φορέσουν τη φανέλα της εθνικής. Ακολούθησαν ο Ρέμκο Μπισεντίνι, ο Γκούους Χίντινκ και τελικά ο Ντικ Άντβοκαατ, ο άνθρωπος που έβαλε την τελευταία υπογραφή στην πιο απίθανη πρόκριση.

Στο Μουντιάλ του 2026, το «Blue Wave» θα παίξει στον 5ο όμιλο με Γερμανία, Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού. Η πρεμιέρα του είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουνίου απέναντι στη Γερμανία στο Χιούστον, ακολουθεί το ματς με το Εκουαδόρ στις 20 Ιουνίου στο Κάνσας Σίτι και το τρίτο παιχνίδι με την Ακτή Ελεφαντοστού στις 25 Ιουνίου στη Φιλαδέλφεια.

Οι άλλες τέσσερις μικρότερες χώρες που έφτασαν σε τελικά Μουντιάλ

Με βάση τον πληθυσμό που είχαν οι χώρες την περίοδο της πρώτης τους παρουσίας ή της αντίστοιχης πρόκρισης, το Κουρασάο βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των μικρότερων εθνών που έφτασαν σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πίσω του ακολουθούν τέσσερις χώρες που επίσης κουβαλούν τη δική τους ιστορία υπέρβασης.

1. Ισλανδία — Μουντιάλ 2018, περίπου 352.000 κάτοικοι

Η Ισλανδία ήταν μέχρι την πρόκριση του Κουρασάο η μικρότερη χώρα που είχε παίξει σε Μουντιάλ. Το 2018 στη Ρωσία, η ομάδα που είχε ήδη συγκλονίσει την Ευρώπη στο Euro 2016 πήρε τον πρώτο της βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Advertisement

2. Πράσινο Ακρωτήριο — Μουντιάλ 2026, περίπου 525.000 κάτοικοι

Το Πράσινο Ακρωτήριο είναι η άλλη μεγάλη ιστορία μικρής χώρας στο Μουντιάλ του 2026. Με πληθυσμό λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο, έγινε η τρίτη μικρότερη χώρα της λίστας και θα κάνει επίσης ντεμπούτο στην τελική φάση.

3. Τρινιντάντ και Τομπάγκο — Μουντιάλ 2006, περίπου 1,3 εκατ. κάτοικοι

Το Τρινιντάντ και Τομπάγκο έφτασε στα γήπεδα της Γερμανίας το 2006 και έγραψε τη δική του σελίδα, κρατώντας μάλιστα τη Σουηδία στο 0-0 στην πρεμιέρα του. Για μια χώρα της Καραϊβικής με περιορισμένο πληθυσμό, η παρουσία εκείνη παραμένει σημείο αναφοράς.

4. Βόρεια Ιρλανδία — Μουντιάλ 1958, περίπου 1,4 εκατ. κάτοικοι

Η Βόρεια Ιρλανδία δεν έφτασε απλώς σε Μουντιάλ. Το 1958 προχώρησε μέχρι τα προημιτελικά, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές πορείες μικρής ποδοσφαιρικής χώρας στην ιστορία της διοργάνωσης.

Advertisement

Ο Άντβοκαατ και οι άλλοι τέσσερις γηραιότεροι προπονητές

Η πρόκριση του Κουρασάο έχει και δεύτερο ιστορικό σκέλος. Ο Ντικ Άντβοκαατ, στα 78 του, ετοιμάζεται να γίνει ο γηραιότερος προπονητής που έχει καθίσει ποτέ σε πάγκο ομάδας σε τελική φάση Μουντιάλ. Στην πρεμιέρα με τη Γερμανία, στις 14 Ιουνίου 2026, θα είναι 78 ετών και 260 ημερών.

Πίσω του βρίσκονται τέσσερις μεγάλα ονόματα των πάγκων:

Advertisement

1. Ότο Ρεχάγκελ — Ελλάδα, Μουντιάλ 2010, 71 ετών και 317 ημερών

Ο Γερμανός τεχνικός, που οδήγησε την Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης το 2004, κρατούσε μέχρι τώρα το ρεκόρ του γηραιότερου προπονητή σε Μουντιάλ. Το πέτυχε στον αγώνα της Ελλάδας με την Αργεντινή, στις 22 Ιουνίου 2010.

2. Όσκαρ Ταμπάρες — Ουρουγουάη, Μουντιάλ 2018, 71 ετών και 125 ημερών

Ο «Maestro» της Ουρουγουάης υπήρξε κάτι περισσότερο από προπονητής. Ήταν ο αρχιτέκτονας μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής εποχής, οδηγώντας την εθνική του χώρας σε τέσσερα Μουντιάλ.

3. Λουίς φαν Χάαλ — Ολλανδία, Μουντιάλ 2022, 71 ετών και 123 ημερών

Ο Φαν Χάαλ καθοδήγησε την Ολλανδία στο Κατάρ μέχρι τα προημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από την Αργεντινή στα πέναλτι. Παρέμεινε μέχρι τέλους ένας προπονητής με ισχυρή προσωπικότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Advertisement

4. Τσέζαρε Μαλντίνι — Παραγουάη, Μουντιάλ 2002, 70 ετών και 130 ημερών

Ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την Παραγουάη λίγο πριν το Μουντιάλ του 2002 και την οδήγησε στη φάση των «16», σε μια από τις πιο ιδιαίτερες αποστολές της καριέρας του.

Advertisement

Το Κουρασάο μπορεί να μην έχει το βάρος της παράδοσης, ούτε την πολυτέλεια των μεγάλων δεξαμενών ταλέντου. Έχει όμως κάτι που σε ένα Μουντιάλ συχνά μετράει εξίσου: μια ιστορία που ξεκινά πριν από τη σέντρα. Και αυτό, ήδη, το κάνει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ομάδες του 2026.