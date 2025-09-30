Μία ακόμα σπουδαία διάκριση για την κόρη του Αίαντα Μανθόπουλου, Λήδα Μανθοπούλου, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου.

Η νεαρή αθλήτρια τερμάτισε στην 3η θέση στα 100μ. της κατηγορίας Τ38 και ανέβηκε στο βάθρο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί της Ινδίας.



Η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού σε 12.72, και επιτυγχάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ για τη φετινή σεζόν.

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Μεχία Μοράλες, ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Παλομέκε Μορένο.

Υπενθυμίζεται πως η Λήδα-Μαρία Μανθοπούλου που έχει διαγνωστεί με σκλήρυνση κατά πλάκας, είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.