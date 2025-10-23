Η Μανουέλα Νικολόσι, 45 ετών, αποτελεί μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της διαιτησίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Με πάνω από 200 επαγγελματικούς αγώνες στο ενεργητικό της, τόσο σε ανδρικές όσο και σε γυναικείες διοργανώσεις, έχει συνδέσει το όνομά της με ορισμένες από τις πιο ιστορικές στιγμές του αθλήματος.

Η Γαλλίδα ρέφερι συμμετείχε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών το 2019, καθώς και στο Super Cup της UEFA την ίδια χρονιά, το οποίο έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός με ομάδα διαιτησίας αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες.

Παρά τα επαγγελματικά της επιτεύγματα και τη συνέπειά της μέσα στο γήπεδο, η Νικολόσι έχει συχνά βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων που δεν αφορούν την απόδοσή της, αλλά την εμφάνισή της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Quotidiano Sportivo», αποκάλυψε ότι της είχαν επανειλημμένα ζητήσει να «χαμηλώσει τους τόνους» στο προσωπικό της στυλ, επειδή θεωρούνταν «πολύ φανταχτερή». «Μου είπαν: “Πρέπει να είσαι πιο διακριτική, τραβάς υπερβολικά την προσοχή”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με περισσότερους από 200.000 ακολούθους στο Instagram, η Νικολόσι μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, τη φυσική της προετοιμασία και περιστασιακά φωτογραφίες με μπικίνι ή casual ρούχα. Αυτή η φυσική της εξωστρέφεια, ωστόσο, φαίνεται να έχει προκαλέσει δυσφορία σε ορισμένους κύκλους του ποδοσφαίρου. «Στη Γαλλία, πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να προβιβαστώ από τη Serie C στη Serie B επειδή με χαρακτήρισαν “επιδεικτική”. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα σοβαρά να τα παρατήσω», παραδέχτηκε. «Τα τεχνικά λάθη ή οι αποτυχίες στις φυσικές δοκιμασίες είναι κατανοητές. Αλλά όταν σου αρνούνται την πρόοδο επειδή θεωρούν πως είσαι “πολύ φανταχτερή”, αυτό είναι απογοητευτικό και άδικο».

Η ίδια εξηγεί ότι η πορεία της δεν ήταν εύκολη, ειδικά στα πρώτα της βήματα. «Έφυγα από την Ιταλία στα 20 μου γιατί κατάλαβα ότι δεν ήθελαν γυναίκες διαιτητές. Σε άφηναν να φτάσεις μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το περιφερειακό, και μετά σου έβαζαν εμπόδια με κάθε τρόπο», λέει με ειλικρίνεια. Παρά τα εμπόδια, δεν εγκατέλειψε το όνειρό της και τελικά κατάφερε να διακριθεί διεθνώς, κερδίζοντας τον σεβασμό παικτών και προπονητών.

Σε ερώτηση για το αν η εμφάνισή της τής έχει δώσει κάποιο πλεονέκτημα, η απάντηση της Νικολόσι ήταν κατηγορηματική: «Όχι, το αντίθετο μάλιστα. Πολλοί με αντιμετώπισαν με καχυποψία εξαιτίας της». Η διαιτητής αποκάλυψε επίσης ότι έχει δεχτεί παρενόχληση κατά τη διάρκεια της καριέρας της. «Ναι, συνέβη, αλλά προτιμώ να μην μιλήσω γι’ αυτό. Δεν ενέδωσα ποτέ, και ίσως γι’ αυτό μου πήρε τόσο πολύ χρόνο να χτίσω την καριέρα μου. Δεν είμαι από εκείνες που ονειρεύονται να παντρευτούν έναν ποδοσφαιριστή», σημείωσε με νόημα.

Μετά από 14 χρόνια ενεργούς παρουσίας ως διεθνής διαιτητής της FIFA, από το 2010 έως το 2024, η Μανουέλα Νικολόσι παραμένει σήμερα ενεργή στον χώρο του ποδοσφαίρου ως ειδικός και σχολιάστρια. Παράλληλα, ετοιμάζεται να επιστρέψει ξανά στο γήπεδο, αυτή τη φορά ως διαιτητής στο δημοφιλές τουρνουά Kings League, που δημιούργησε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ. Με το πάθος, το θάρρος και την αφοσίωσή της, η Νικολόσι συνεχίζει να ανοίγει δρόμους για τις γυναίκες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο — αποδεικνύοντας ότι το στυλ και η επαγγελματική αξία δεν είναι έννοιες ασύμβατες.

