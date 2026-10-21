Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι παίκτες της Μπορούσια Ντόρτμουντ απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν τα ντους του σταδίου μετά τον αγώνα τους με τη Σαμπάχ.

Η διοίκηση του συλλόγου έδωσε τη σχετική οδηγία φοβούμενη την πιθανή παρουσία του βακτηρίου της νόσου των λεγεωναρίων στις εγκαταστάσεις.

Στελέχη της γερμανικής ομάδας χαρακτήρισαν την κατάσταση των σωληνώσεων προβληματική, προτιμώντας την επιστροφή των αθλητών στο ξενοδοχείο τους για μπάνιο.

Από την πλευρά του, ο ποδοσφαιριστής της Σαμπάχ Τζόι-Λανς Μίκελς ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις του σταδίου βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά την εκτός έδρας νίκη τους με 2-1 επί της Σαμπάχ στο Μπακού χθες (20/10) το βράδυ, οι παίκτες της Μπορούσια Ντόρτμουντ κατευθύνθηκαν αμέσως στο λεωφορείο της ομάδας, προκειμένου να κάνουν μπάνιο στο ξενοδοχείο τους.

Μπάνιο στο ξενοδοχείο για το φόβο της «νόσου των λεγεωνάριων»

Η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν οδηγιών από τη διοίκηση του συλλόγου, η οποία -σύμφωνα με ρεπορτάζ της γερμανική εφημερίδας «Bild»- ανησυχούσε για πιθανό κίνδυνο εμφάνισης του βακτηρίου της «νόσου των λεγεωναρίων»- το οποίο προκαλεί σοβαρή πνευμονική λοίμωξη- στις εγκαταστάσεις των ντους του σταδίου, εξαιτίας της αμφίβολης κατάστασης των σωληνώσεων ύδρευσης.

Advertisement

Advertisement

🚿 LES JOUEURS DE DORTMUND ONT REFUSÉ DE SE DOUCHER DANS LE STADE À BAKOU 😭 Après leur victoire 2-1 contre Sabah FK, les joueurs du BVB sont montés dans le bus en sueur, sans passer par les douches du stade. Selon BILD, le club voulait éviter tout risque lié à la présence potentielle de légionelles dans les canalisations. Les joueurs ont donc rejoint leur hôtel pour se doucher et récupérer dans de meilleures conditions. BILD 🗞️ #BVB 🟡⚫️ — Actu Bundesliga (@ActuBundesliga_) October 21, 2026

«Ούτε χθες (Δευτέρα), μετά την προπόνηση, κάναμε μπάνιο εδώ. Μας είπαν να μην κάνουμε μπάνιο εδώ, αλλά στο ξενοδοχείο γι’ αυτό και επιστρέψαμε τόσο γρήγορα στο ξενοδοχείο», δήλωσε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς. «Βρήκα τα ντους στο ξενοδοχείο κάπως πιο ευχάριστα. Μπορείτε σίγουρα να φανταστείτε γιατί το λέω αυτό. Τα ντους εδώ δεν είναι ακριβώς σε καλή κατάσταση», πρόσθεσε ο αθλητικός διευθυντής της Μπορούσια, Νιλς-Όλε Μπουκ.

«Δεν ξέρω πού έγκειται το πρόβλημα. Δεν θέλω να κατηγορήσω την Μπορούσια Ντόρτμουντ για τίποτα. Κάναμε ντους εκεί την περασμένη εβδομάδα, πριν από τον αγώνα με τη Σλάβια Πράγας. Τα ντους είναι μια χαρά και το νερό που τρέχει δεν είναι κρύο», δήλωσε στο Sky ο Γερμανός εξτρέμ της Σαμπάχ, Τζόι-Λανς Μίκελς.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ