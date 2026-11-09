Θετικά είναι τα τελευταία νέα για την πορεία της αποθεραπείας του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς η ανάρρωσή του φαίνεται να εξελίσσεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, δημιουργώντας προσδοκίες για πρόωρη επιστροφή του στα γήπεδα.
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στην εντός έδρας αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο για το πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.
Οι αρχικές προβλέψεις άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, η πορεία της αποκατάστασής του είναι καλύτερη από την αναμενόμενη, γεγονός που έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στις τάξεις των Βεστφαλών.
Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Χοσέ Αραόθ, ο 23χρονος επιθετικός ενδέχεται να τεθεί ξανά στη διάθεση της ομάδας νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, με το ενδεχόμενο επιστροφής του ακόμη και στα τέλη Φεβρουαρίου να παραμένει ανοιχτό.
«Το σχέδιο της Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντέλια είναι να προχωρήσουν αργά. Ουδείς θέλει να τον επιταχύνει και η επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο θα πάρει λίγο χρόνο μόλις επιστρέψει στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.