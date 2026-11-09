Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θετικά είναι τα τελευταία νέα για την πορεία της αποθεραπείας του Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς η ανάρρωσή του φαίνεται να εξελίσσεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, δημιουργώντας προσδοκίες για πρόωρη επιστροφή του στα γήπεδα.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στην εντός έδρας αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο για το πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Advertisement

Advertisement

Οι αρχικές προβλέψεις άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην αγωνιστεί ξανά μέχρι το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, η πορεία της αποκατάστασής του είναι καλύτερη από την αναμενόμενη, γεγονός που έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στις τάξεις των Βεστφαλών.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος Χοσέ Αραόθ, ο 23χρονος επιθετικός ενδέχεται να τεθεί ξανά στη διάθεση της ομάδας νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, με το ενδεχόμενο επιστροφής του ακόμη και στα τέλη Φεβρουαρίου να παραμένει ανοιχτό.

«Το σχέδιο της Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντέλια είναι να προχωρήσουν αργά. Ουδείς θέλει να τον επιταχύνει και η επιστροφή του στο κορυφαίο επίπεδο θα πάρει λίγο χρόνο μόλις επιστρέψει στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X.

Atención a esto en Borussia Dortmund.



Al parecer la recuperación de Giannis Konstantelias va mejor de lo esperado y es posible que su retorno suceda a finales de febrero.



Cómo ya se dijo en su momento, la idea es llevarlo con tranquilidad. Nadie se quiere precipitar y su puesta… pic.twitter.com/3uCg93iNwY — José I. Araoz (@Gazpachen) November 8, 2026