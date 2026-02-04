ΟΦΗ και Λεβαδειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και θα λύσουν τις διαφορές τους στην Λιβαδειά, σε ένα παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το «καλημέρα» με το φοβερό γκολ του Γκονζάλες, με τον Λεβαδειακό – που έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής Λοντίγκιν – να ισοφαρίζει στο 18′ με το απευθείας φάουλ του Μπάλτζι.

Το παιχνίδι:

Γκολ με το «καλημέρα» ο ΟΦΗ

Οι γηπεδούχοι σκόραραν με το «καλημέρα» στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς ο Μπόρχα Γκονζάλες δέχτηκε την ασίστ του Βούκοτιτς και με υπέροχο σουτ από διαγώνια θέση νίκησε τον Λοντίγκιν, κάνοντας το 1-0 (5′), με το Παγκρήτιο στάδιο να παίρνει «φωτιά» μετά από αυτήν την εξέλιξη.

Ακόμα και έτσι, ο Λεβαδειακός πήρε μέτρα, έψαξε χώρους και ισοφάρισε πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά στην αναμέτρηση. Ειδικότερα, στο 18′ ο Μπάλτζι με απευθείας φάουλ από πλάγια θέση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου, με τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ να αιφνιδιάζεται από τα πολλά φάλτσα και τους παίκτες των φιλοξενούμενων να πανηγυρίζουν έξαλλα το συγκεκριμένο γκολ.

Ο Λεβαδειακός συνέχισε να ασκεί πίεση στην άμυνα του ΟΦΗ και στο 39′ ο Παλάσιος έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων να πατάει περιοχή μετά από εξαιρετική ατομική προσπάθεια, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε, απέκρουσε με δυσκολία ο Χριστογεώργος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Κρητικοί έψαξαν το δεύτερο γκολ που θα τους έδινε το προβάδισμα και στο 64′ ο Μπόρχα Γκονζάλες ανάγκασε τον Λοντίγκιν να απομακρύνει δύσκολα σε κόρνερ, μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Λοντίγκιν άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες – Δεύτερη κίτρινη κάρτα ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού

Στο 75′ ο Ισέκα βρήκε στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδειακού και με έξυπνο τρόπο «τσίμπησε» την μπάλα λίγο πριν την προλάβει ο Λοντίγκιν, με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να πέφτει στην παγίδα και να ρίχνει κάτω τον ποδοσφαιριστή του ΟΦΗ, λίγο έξω από την περιοχή, αντικρίζοντας την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Λίγο νωρίτερα, ο Λοντίγκιν είχε δεχτεί κάρτα λόγω καθυστερήσεων.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Νους δοκίμασε ένα ξαφνικό σουτ έξω από την περιοχή του Λεβαδειακού, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ισέκα βρέθηκε απέναντι στον Ανάκερ, πλάσαρε στην γωνία και η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Λεβαδειακού, με τον ΟΦΗ να χάνει τεράστια ευκαιρία για να αποκτήσει το προβάδισμα. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση στο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να προετοιμάζονται για τον αγώνα της επόμενης Τετάρτης στην Λιβαδειά, που θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ: (Χρήστος Κόντης) Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Γκονζάλες, Βούκοτιτς (Κανελλόπουλος 67′), Ανδρούτσος, Χατζηθεοδωρίδης (Καινουργιάκης 67′), Φούντας (Σαλσέδο 87′), Νους, Ισέκα

Λεβαδειακός: (Νίκος Παπαδόπουλος) Λοντίγκιν, Άμπου Χάνα, Φίλων, Κορνέζος, Τσάπρας, Κωστή (Οζέγκοβιτς 78′), Τσοκάι (Τζάλοου 89′), Βήχος, Μπάλτσι (Νίκας 68′), Παλάσιος (Πεδρόσο 89′), Όζμπολτ (Ανάκερ 78′)

