Ο ΠΑΟΚ επικράτησε ξανά στο παιχνίδι της Τούμπας κόντρα στον Παναθηναϊκό, τα έκανε όλα σωστά και έφυγε κατευθείαν για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, που επικράτησε νωρίτερα του Λεβαδειακού. Οι παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, είχαν πρωταγωνιστή τον νεαρό Χατσίδη και πήραν μία δίκαιη νίκη – πρόκριση.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού άφησαν λουλούδια και στέφανα για να τιμήσουν την μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έφυγαν από την ζωή μετά το τροχαίο δυστύχημα στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Το παιχνίδι:

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά στην αναμέτρηση και στο 6′ μετά από φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Μεϊτέ ο οποίος έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, που κατέληξε λίγα μέτρα δίπλα από την εστία του Λαφόν. Δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής σούταρε και πάλι έξω από την περιοχή, με τον Λαφόν να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ.

Στο 15′ ο Ζίβκοβιτς έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα από αριστερά, με τον Τουμπά να απομακρύνει τελευταία στιγμή σε κόρνερ, παίρνοντας την «μπουκιά» από το στόμα του Πέλκα που ερχόταν από πίσω.

Τεράστια ευκαιρία ο Γιακουμάκης

Σε ένα σημείο στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθούσε να βρει χώρους για κάποια καλή ευκαιρία, ο ΠΑΟΚ παραλίγο να αποκτήσει το προβάδισμα με τον Γιακουμάκη, ο οποίος πέρασε στον αγώνα λίγα λεπτά νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα, μετά από την εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, ο Γιακουμάκης πήρε μία εξαιρετική κεφαλιά από κοντά, αλλά ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού» απέκρουσε με εντυπωσιακό τρόπο, στέλνοντας την μπάλα κόρνερ (42′).

Ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης με Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ

Στο 47′ ο Αντίνο κουβάλησε αρκετά μέτρα την μπάλα, έφτασε έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ και δοκίμασε ένα δυνατό σουτ το οποίο κατέληξε λίγο δίπλα από την εστία του Τσιφτσή. Στα επόμενα λεπτά ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει την μπάλα στα πόδια του, δίχως να βρει τελικά κάποια σημαντική ευκαιρία.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης στο 71′ όταν ο Τάισον προώθησε την μπάλα στον Χατσίδη και ο νεαρός επιθετικός γύρισε ωραία την μπάλα στον Γιακουμάκη, με τον Έλληνα φορ να την στέλνει στα δίχτυα ενώ ήταν πεσμένος, κάνοντας το 1-0 για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Γκολ και ασίστ ο νεαρός Χατσίδης – Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ο ΠΑΟΚ

Στο 87′ μετά από την πίεση των παικτών του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Γιακουμάκης έκανε ένα σουτ από το ύψος του πέναλτι, ο Λαφόν απέκρουσε, αλλά ο Χατσίδης ερχόμενος με ορμή πήρε το «ριμπάουντ» και σκόραρε σε κενή εστία, για το 2-0 του «Δικέφαλου του Βορρά».

Στα επόμενα λεπτά δεν άλλαξε τίποτα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε δίκαια και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τον φιλόδοξο ΟΦΗ, που βρίσκεται εκεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (Καμαρά 78′), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Τάισον (Ζαφείρης 81′), Πέλκας (Χατσίδης 39′), Μύθου (Γιακουμάκης 40′)

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν (Γιάνγκουσιτς 77′), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (Ζαρουρί 64′), Κοντούρης (Κάτρης 81′), Μπακασέτας (Σάντσες 63′), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη (Σφιντέρσκι 64′)

