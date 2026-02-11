Ο ΟΦΗ πήρε μία τεράστια νίκη – πρόκριση μέσα στην Λιβαδειά που τον στέλνει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν από το 34′ με 10 παίκτες, βρήκαν το «χρυσό» γκολ με τον αρχηγό Λαμπρόπουλο και ο Λεβαδειακός παρόλο που πίεζε για την ισοφάριση δεν τα κατάφερε.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι φίλοι του Λεβαδειακού, που γέμισαν το δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς, δημιούργησαν ωραία ατμόσφαιρα, σε μία ιστορική στιγμή για το σωματείο που ήθελε να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Μεγάλη ήταν η ανυπομονησία και για τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς υπήρξε αίτημα για περισσότερα από 1.000 εισιτήρια, με την διοίκηση των γηπεδούχων να δίνει αρχικά 150 εισιτήρια στους Κρητικούς, τα οποία έγιναν 300 σε δεύτερο χρόνο. Φυσικά, αυτά αποδείχθηκαν λίγα, καθώς στην Λιβαδειά ταξίδεψαν και οπαδοί του ΟΦΗ χωρίς εισιτήριο, με κάποιους εξ’ αυτών να παίρνουν κυριολεκτικά τα βουνά για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, από έναν κοντινό λόφο.

Το παιχνίδι:

Οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και στα πρώτα λεπτά κυριάρχησαν οι δυνατές μονομαχίες. Στο 12΄ ο Λεβαδειακός βγήκε στην κόντρα, με τον Παλάσιος να πέφτει λίγο έξω από την περιοχή του ΟΦΗ και τον διαιτητή να βγάζει την απευθείας κόκκινη στον Αθανασίου, ωστόσο το VAR είχε διαφορετική άποψη και έτσι ο Α. Παπαπέτρου πήρε πίσω την απόφαση.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν την αντίπαλη άμυνα και στο 27′ μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Λεβαδειακός μπήκε με προυποθέσεις στην περιοχή του ΟΦΗ, με τον Ανδρούτσο να απομακρύνει τελευταία στιγμή σε κόρνερ το επικίνδυνο γύρισμα του Τσάπρα από δεξιά.

Αριθμητικό πλεονέκτημα ο Λεβαδειακός – Δεύτερη κίτρινη ο Σαλσέδο

Στο 35′ ο απρόσεκτος Σαλσέδο άφησε με 10 παίκτες την ομάδα του, καθώς πήγε επικίνδυνα πάνω στον Τσοκάι, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, με τον διαιτητή Παπαπέτρου να βγάζει την δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη του ΟΦΗ, γεγονός που έφερε «ξεσηκωμό» στις κερκίδες του δημοτικού σταδίου Λιβαδειάς, αλλά και έντονες διαμαρτυρίες στον πάγκο των Κρητικών.

Στο 41′ ο Μπόρχα Γκονζάλες απομάκρυνε την μπάλα πάνω στην γραμμή, μετά από κεφαλιά του Όζμπολτ και έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Λεβαδειακού, σε μία τεράστια φάση που λίγο έλειψε να φέρει το προβάδισμα για τους γηπεδούχους.

Γκολ ο ΟΦΗ κόντρα στην ροή – Έξαλλοι πανηγυρισμοί των Κρητικών

Ο ΟΦΗ αιφνιδίασε τους γηπεδούχους και έπειτα από εκτέλεση φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Λαμπρόπουλο, με τον αρχηγό των Κρητικών να πιάνει την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής και να εκμεταλλεύεται την λάθος τοποθέτηση του Λοντίγκιν, κάνοντας το 0-1 για την ομάδα του μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς (45′).

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Λεβαδειακός έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Παλάσιος, ο οποίος στάθηκε άτυχος καθώς πάτησε περιοχή και με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Χριστογεώργου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός είχε την κατοχή της μπάλας, έφτανε αρκετές φορές στην περιοχή του ΟΦΗ, ωστόσο δυσκολευόταν αρκετά στην τελική προσπάθεια. Στο 67′ ο Βήχος με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, απείλησε τον Χριστογεώργο ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα.

Στο 81′ ο Λεβαδειακός για ακόμα μία φορά στο παιχνίδι βγήκε στην κόντρα, με τον Παπαδόπουλο να πιάνει ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο μπλόκαρε και πάλι ο εξαιρετικός Χριστογεώργος. Οι γηπεδούχοι πίεσαν ακόμα περισσότερο την άμυνα του ΟΦΗ, ωστόσο οι «πολεμιστές» του Χρήστου Κόντη άντεξαν με 10 παίκτες μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, παίρνοντας τη νίκη – πρόκριση που τους στέλνει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας για δεύτερη σερί χρονιά και περιμένει το νικητή του ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Οι συνθέσεις:

Λεβαδειακός: (Νίκος Παπαδόπουλος) Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (Μανθάτης 68′), Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (Πεδρόσο 57′), Γκούμας (Παπαδόπουλος 57′), Μπάλτσι (Βέρμπιτς 46′), Παλάσιος, Όζμπολτ (Οζέγκοβιτς 79′)

ΟΦΗ: (Χρήστος Κόντης) Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Γκονζάλες (Πούγγουρας 84′), Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Φούντας (Κανελλόπουλος 46′), Νους, Σαλσέδο

