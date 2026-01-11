To 1988, ο Γάλλος δημοσιογράφος Τόνι Κομίτι βρέθηκε στο Μεντεγίν της Κολομβίας -όσο επικίνδυνο κι αν ήταν. Μάλιστα, είχε έναν ακόμα πιο επικίνδυνο, για τη σωματική του ακεραιότητα, στόχο: να πάρει συνέντευξη από τον Πάμπλο Εσκομπάρ.

Έβαλε… λυτούς και δεμένους, βρήκε πρόσβαση στον κλειστό κύκλο του ναρκοβαρόνου και τελικά κατάφερε να μιλήσει μαζί του και μάλιστα μπροστά στην κάμερά.

Ο Εσκομπάρ εμφανίστηκε στο ραντεβού, φορώντας ένα από τα κλασικά μπεζ πουκάμισά του και στο κεφάλι του έβαλε ένα καπέλο. Όχι ένα οποιοδήποτε καπέλο, αλλά εκείνο με τα διακριτικά των Μπόστον Σέλτικς. Ήταν πράσινο, κοτλέ και σε περίοπτη θέση είχε το λογότυπο της θρυλικής ομάδας του ΝΒΑ.

Pablo escobar interview rocking a Boston Celtics ☘️ hat is everything i needed to see on the internet today 😭😭 pic.twitter.com/U8vWDfJLvE November 13, 2025

Ο μεγαλύτερος και ιστορικότερος διακινητής κοκαΐνης στον κόσμο, ο οποίος -αν και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι πολλές- φαίνεται πως εκτελέστηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1993 και μία από τις φήμες αναφέρει πως στο τελευταίο κυνηγητό της ζωής του, πριν τον πυροβολήσουν, φορούσε ποδοσφαιρικά παπούτσια.

Με το δημοφιλέστερο των σπορ είχε μεγάλη σύνδεση. Άλλωστε, υπήρξε και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Ατλέτικο Νασιονάλ, πριν επιχειρήσει (χωρίς το επιθυμητό για εκείνον αποτέλεσμα) να γίνει πρόεδρος ολόκληρης της Κολομβίας. Με το μπάσκετμπολ όμως, η σύνδεσή του έμεινε αφανής και μόνο εκείνο το καπέλο τον… πρόδωσε.

Τώρα, τα φίλαθλα αισθήματα του Εσκομπάρ επανέρχονται στην επικαιρότητα. Όλα τα αντικείμενα του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, είτε κλάπηκαν, είτε δωρίστηκαν, είτε πουλήθηκαν -με το αζημίωτο φυσικά.

Το ίδιο ισχύει και για το καπέλο των Μπόστον Σέλτικς που φόρεσε σε εκείνη την ιστορική συνέντευξη. Μία πρόσφατη καταχώρηση του e-bay περιελάμβανε πολλά αντικείμενα και αξεσουάρ του Πάμπλο Εσκομπάρ, που είναι διαθέσιμα προς πώληση με τιμές από 500 έως 100.000 δολάρια. Μερικά από αυτά μπαίνουν στη διαδικασία της δημοπρασίας.

Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει το vintage καπέλο των «Κελτών» του NBA, αυτό που είχε… τιμήσει ο Πάμπλο Εσκομπάρ, πιθανότατα θα χρειαστεί να προσφέρει μια περιουσία. Η τιμή εκκίνησης ήταν στα 75.000 δολάρια, αλλά πιθανότατα πολύ σύντομα τα οικονομικά δεδομένα θα ξεφύγουν!

Πηγή: Athletico.gr

