Ο Ολυμπιακός (16-9) το πάλεψε, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με τον φοβερό Φουρνιέ (16π.), ωστόσο Καμπεγκέλε και Μπέικον δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης και η Ντουμπάι (12-14) έφτασε σε μία δίκαιη νίκη για την 26η αγωνιστική της Euroleague, βάζοντας τέλος στο σερί των Πειραιωτών.

Το παιχνίδι:

Η Ντουμπάι ξεκίνησε αρκετά καλά το παιχνίδι και απέκτησε από νωρίς το προβάδισμα μετά το καλάθι του Καμπεγκέλε στον αιφνιδιασμό (9-2). Ο Ολυμπιακός ισορρόπησε, πήγε σε σετ επιθέσεις και απάντησε με τους Ντόρσει (5π.) και Μιλουτίνοφ (4π.), με τον Σέρβο να ισοφαρίζει μετά από το κάρφωμα που επιχείρησε (9-9, 6′). Η Ντουμπάι αντέδρασε, κράτησε τους «ερυθρόλευκους» χαμηλά στην επίθεση και ο «αμφίβολος» μέχρι χθες Πετρούσεφ πέρασε στο παιχνίδι, σκόραρε από κοντά και έδωσε διψήφια διαφορά στην ομάδα του (26-15).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, Καμπεγκέλε και Πετρούσεφ (7π.) συνεργάστηκαν άψογα κάτω από το καλάθι των Πειραιωτών, ενώ ο Αβράμοβιτς συνέχισε να αποτελεί απειλή και έγινε διψήφιος (10π.) μετά από δύο εύστοχες βολές. Ο Ολυμπιακός μείωσε (33-30) μετά το μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ, αλλά ο Μούσα απάντησε άμεσα και η διαφορά πήγε στο +8 για την Ντουμπάι (38-30, 16′).

«Πλήρωσε» τις αργές επιστροφές

Ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» σε όλο το πρώτο ημίχρονο τις εξαιρετικά αργές επιστροφές μετά από κάποιο χαμένο σουτ ή κάποιο άστοχο λέι απ. Η Ντουμπάι είναι πολύ καλή ομάδα στο γρήγορο παιχνίδι και το επιβεβαίωσε στο παιχνίδι με τους Πειραιώτες, καθώς κάθε φορά που μάζευε ένα αμυντικό ριμπάουντ ξεδιπλωνόταν ταχύτατα στον αιφνιδιασμό, ο οποίος κατέληγε συνήθως σε κάποιο εύκολο καλάθι. Με αυτόν τον τρόπο, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά, στο +12 (52-40).

Στην τρίτη περίοδο, η Ντουμπάι διατήρησε την διαφορά που είχε αποκτήσει προηγουμένως, κάνοντας μάλιστα το +15 μετά το καλάθι του Ράιτ (60-45). Την ίδια στιγμή, αρκετά ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε στην άμυνα του Ολυμπιακού ο φοβερός Μπέικον (15π.) ο οποίος έφτανε αρκετά συχνά στο καλάθι των «ερυθρόλευκων» (62-49, 24′).

Έβγαλε αντίδραση ο Ολυμπιακός

Οι «ερυθρόλευκοι» βελτιώθηκαν σημαντικά στην άμυνα από τα μέσα της τρίτης περιόδου, κέρδισαν αρκετές μονομαχίες και «πλήγωσαν» την Ντουμπάι με τον ίδιο τρόπο, τρέχοντας στο ανοιχτό γήπεδο. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έψαξαν τον αιφνιδιασμό και βρήκαν επιθετικές λύσεις από τους Ντόρσει και Βεζένκοφ, μειώνοντας στους έξι (69-63, 29′). Με buzzer beater του Ντόρσει, ο Ολυμπιακός κατέβασε ακόμα περισσότερο την διαφορά (74-70).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός φορτώθηκε από νωρίς με τέσσερα ομαδικά φάουλ, στέλνοντας τους παίκτες της Ντουμπάι στις βολές. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν με καθαρό μυαλό, αποκτώντας ξανά διαφορά ασφαλείας με τον Ράιτ (84-74, 33′). Φουρνιέ (10π.) και Τζόουνς (12π.) έριξαν και πάλι την διαφορά (87-82), με τον Αμερικανό να στέλνει στις βολές τον Αβράμοβιτς, ο οποίος έκανε 2/2 (89-82, 37′).

Φινάλε «θρίλερ» στο Ντουμπάι, το έστειλε στην παράταση ο Φουρνιέ με «ψυχρό» τρίποντο

Ο Φουρνιέ πέτυχε νέο καλάθι, πήρε το φάουλ από τον Αβράμοβιτς, ευστόχησε στην βολή και μείωσε σε 89-85. Στην εξέλιξη της φάσης ο Πετρούσεφ χρεώθηκε με τεχνική ποινή, ο Πίτερς αστόχησε στην βολή, όμως αμέσως μετά σκόραρε από την περιφέρεια, αλλά και σε ωραίο αριστερό λέι απ, βάζοντας τον Ολυμπιακό μπροστά (89-90) μετά από ώρα, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.

Η Ντουμπάι απέκτησε και πάλι το προβάδισμα, με τον Ράιτ να ευστοχέι πρώτα σε δύο βολές, ενώ στην επόμενη φάση έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ευστόχησε στα 54 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη (93-90). Ο Αμερικανός έκανε φάουλ για τρεις βολές στον Ντόρσει στα 44 δευτερόλεπτα, με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να ευστοχεί στις δύο (93-92).

Η Ντουμπάι είχε την κατοχή της μπάλας, με τον Καμπεγκέλε να αστοχεί από μακριά και τους Τζόουνς – Ράιτ να διεκδικούν το ριμπάουντ, πηγαίνοντας τελικά στο τζάμπολ. Ο Τζόουνς την έσπρωξε στον Ντόρσει, εκείνος αστόχησε στο τρίποντο, όπως και ο Φουρνιέ, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν φάουλ στα 3 δευτερόλεπτα στον Καμπεγκέλε, στέλνοντάς τον στις βολές. Εκείνος, έκανε 2/2, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άμεσα τάιμ άουτ (95-92). Ωστόσο, ο Φουρνιέ ευστόχησε σε ένα «τρελό» τρίποντο στα 0.5 δευτερόλεπτα, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση (95-95).

Δίκαιη επικράτηση η Ντουμπάι

Στην παράταση, Μπέικον και Καμπεγκέλε έκαναν το +5 για την Ντουμπάι (103-98), δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα τους, περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος. Ο Μπέικον σκόραρε ξανά με ωραίο floater, κάνοντας το +7 για την Ντουμπάι (105-98), ένα λεπτό πριν το φινάλε, στενεύοντας τα περιθώρια αντίδρασης για τους παίκτες των Πειραιωτών. Τελικά, ο χρόνος δεν ήταν αρκετός. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε, στέλνοντας το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο, αλλά εκεί η Ντουμπάι αποδείχθηκε ανώτερη και έφτασε σε μία δίκαιη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 52-40, 74-70, 95-95, (παρ. 108-98)

Ντουμπάι: (Γιούριτσα Γκόλεματς) Ντάνγκουμπιτς 2, Μπέικον 21, Αβράμοβιτς 17, Πρέπελιτς, Άντερσον 3, Μούσα 10, Καμπενγκέλε 21, Ράιτ 18, Πετρούσεφ 10, Καμπόκλο 6

Ολυμπιακός: (Γιώργος Μπαρτζώκας) Γουόκαπ 6, Γουόρντ 5, Βεζένκοφ 12, Ντόρσει 18, Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 13, Τζόζεφ 3, Μακίσικ 5, Τζόουνς 12, Φουρνιέ 16