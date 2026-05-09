Μέσα σε μια «καυτή» PAOK Sports Arena, ο Παναθηναϊκός απέδειξε ξανά την κυριαρχία του στο ελληνικό βόλεϊ, κατακτώντας το πρωτάθλημα της Volley League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ εκτός έδρας, έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών και πανηγύρισαν τον 22ο τίτλο της ιστορίας τους, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στη φετινή διοργάνωση.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ολοκλήρωσε τη σειρά χωρίς να χρειαστεί πέμπτος τελικός, μετά το 3-1 στο Μετς στον πρώτο τελικό, την ήττα με 3-0 στη Θεσσαλονίκη στο δεύτερο παιχνίδι και τις δύο συνεχόμενες νίκες που ακολούθησαν. Με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Παναθηναϊκός πέτυχε και το νταμπλ για πρώτη φορά μετά το 1985.

Τα σετ της αναμέτρησης: 22-25, 34-32, 24-26, 20-25.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο σετ, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε γρήγορα, βελτίωσε την υποδοχή και το μπλοκ του και πέρασε μπροστά με πρωταγωνιστές τους Νίλσεν και Γιάντσουκ. Οι Πράσινοι διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος και με μπλοκ των Πρωτοψάλτη και Βουλκίδη έκλεισαν το σετ με 25-22.

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη, με τις δύο ομάδες να αλλάζουν συνεχώς προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις με τον Ερνάντες και τον Κόλεφ, άντεξε στα διαδοχικά set ball και τελικά ισοφάρισε σε 1-1 με 34-32.

Στο τρίτο σετ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 5-1 και διατήρησαν προβάδισμα μέχρι τα τελευταία σημεία, όμως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με σερί πόντων από τους Νίλσεν και Γιάντσουκ. Το σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο και το καθοριστικό μπλοκ του Σπίριτο πάνω στον Ερνάντες να διαμορφώνουν το 26-24 για το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μείνει στη διεκδίκηση του τίτλου και προηγήθηκε στα πρώτα σημεία, όμως ο Παναθηναϊκός ανέβασε την πίεσή του στο σερβίς και βρήκε κρίσιμους πόντους με τους Νίλσεν, Βουλκίδη και Ανδρεόπουλο. Δύο συνεχόμενοι άσοι του Νίλσεν έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους «πράσινους», οι οποίοι έκλεισαν το σετ με 25-20 και πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Θεσσαλονίκη.