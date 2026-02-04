Ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Γιακουμάκη επικράτησε 0-1 του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο το προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο Έλληνας φορ του «Δικέφαλου του Βορρά» κέρδισε πέναλτι λίγα λεπτά αφότου πέρασε στο παιχνίδι, ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν.

Το παιχνίδι:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε αρκετά δυνατά στην αναμέτρηση και μόλις στο 10′ ο Ζίβκοβιτς έβγαλε την σέντρα από δεξιά και Γέντβαϊ απομάκρυνε πάνω στην γραμμή το δυνατό σουτ που επιχείρησε ο Τάισον από καλό σημείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των φιλοξενούμενων βγήκε στην κόντρα, ωστόσο το σουτ που δοκίμασε βρήκε σε σώματα και κατέληξε κόρνερ (16′).

Στα επόμενα λεπτά ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας, ψάχνοντας χώρους, ενώ ο ΠΑΟΚ αναζήτησε τις αντεπιθέσεις. Σε μία τέτοια προσπάθεια, ο «Δικέφαλος του Βορρά» απείλησε την εστία του Λαφόν με τον Μύθου, ο οποίος δέχτηκε την ωραία πάσα από τον Πέλκα, αλλά το πλασέ που έπιασε πέρασε άουτ (26′).

Ο Παναθηναϊκός πήρε μέτρα στο γήπεδο και στο 29′ ο Τετέη απείλησε για πρώτη φορά, σουτάροντας με δύναμη έξω από την περιοχή, αλλά ο Τσιφτσής αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε. Στο 43′ ο ΠΑΟΚ βγήκε για ακόμα μία φορά στην αντεπίθεση με τον Πέλκα, ο Έλληνας μέσος προσπάθησε να κρεμάσει τον Λαφόν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τεράστια ευκαιρία με Τετέη ο Παναθηναϊκός, γκολ ο ΠΑΟΚ με Γιακουμάκη

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Τετέη. Ο Λαφόν βρήκε με βαθιά μπαλιά τον επιθετικό του «τριφυλλιού» και εκείνος ευνοήθηκε από τις κόντρες, πάτησε περιοχή, αλλά το σουτ που έπιασε από το ύψος του πέναλτι πέρασε λίγο δίπλα από την εστία του Τσιφτσή (46′).

Λίγο μετά από την είσοδο του Γιακουμάκη στο παιχνίδι, ο Έλληνας φορ πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, με τον Καλάμπρια να έρχεται απρόσεκτα, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, με τον διαιτητή να δείχνει κατευθείαν την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο ίδιος ο Γιακουμάκης και με άψογη εκτέλεση νίκησε τον Λαφόν, κάνοντας το 0-1 (66′).

Ο ΠΑΟΚ κράτησε αυτό το υπέρ του 1-0 μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ του παιχνιδιού, με την ομάδα του Λουτσέσκου να έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: (Ράφα Μπενίτεθ) Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (Κάτρης 71′), Τσέριν (Σφιντέρσκι 46′), Μπακασέτας, Ζαρουρί (Παντελίδης 72′), Αντίνο (Ταμπόρδα 84′), Τετέη

ΠΑΟΚ: (Ρασβάν Λουτσέσκου) Τσιφτσής, Κένι, Κεζντιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μειτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Τάισον (Καμαρά 79′), Πέλκας (Γιακουμάκης 62′), Μύθου (Χατσίδης 61′)

