Η Μαρία Σάκκαρη ανέτρεψε το 6-7, 0-3 και υπερκέρασε το εμπόδιο της Claire Liu στο Παρίσι, για να βρεθεί στις “32” του Roland Garros για 1η φορά μετά από 5 χρόνια.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών άντεξε τη μεγάλη πίεση και πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή, κερδίζοντας την προερχόμενη από τα προκριματικά Liu με 6-7 (7), 6-3, 6-3.

Το 1ο σετ ήταν μια μεγάλη μάχη για τις δύο παίκτριες, που πήγαιναν χέρι-χέρι ως το τέλος και καμία δεν μπορούσε να ξεφύγει. Το tie-break ήταν ο μόνος δίκαιος τρόπος για να ολοκληρωθεί το σετ και εκεί η μάχη κορυφώθηκε, με τη Liu να ανατρέπει το 3-5, να σώζει και ένα set point στο 6-7 και να επικρατεί τελικά με 9-7.

Με το momentum στα ύψη, η 26χρονη Αμερικανίδα τενίστρια, που απέδειξε ότι δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό το Νο.182 στο οποίο βρίσκεται, πήρε ένα προβάδισμα με 3-0 στο 2ο σετ και αγκάλιασε μια πολύ μεγάλη πρόκριση.

Η Σάκκαρη ωστόσο έμεινε εκεί και αξίζει πολλά μπράβο γι’ αυτό, έκανε το break back και ισοφάρισε σε 3-3. Η Liu άρχισε να επηρεάζεται και από τη ζέστη, παράγοντας που ευνοεί τη Σάκκαρη σε όλα τα παιχνίδια της, με την Ελληνίδα να είναι πολύ δυνατότερη στα επόμενα λεπτά και να κλείνει επιβλητικά το σετ, με 6 κερδισμένα games στη σειρά.

Η Liu ανασυντάχθηκε και πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της στο 3ο σετ, αλλά η Σάκκαρη δεν άφησε το παιχνίδι να φύγει απ’ τα χέρια της. Συνέχισε να είναι η παίκτρια που ελέγχει τον ρυθμό και πήρε από νωρίς ένα προβάδισμα με 4-1.

Sakkari d. Claire Liu 6-7 6-3 6-3



Maria is into the 3rd round at Roland Garros for the first time in FIVE years



She was down a set and 0-3



This was nothing but pure fight from the former semifinalist



After knocking out the No. 12 seed last match, she has newfound confidence… pic.twitter.com/0DxmtnZIOL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

Αξίζει τα εύσημα για τη μάχη της και η Liu, που έσωσε break point για το 1-5 και μείωσε σε 2-4, αργότερα και σε 3-5, αλλά η Σάκκαρη δε λάθεψε στο σερβίς της και κράτησε χωρίς πρόβλημα τη διαφορά αυτή του ένα break, για να κλείσει το ματς στο 9ο game (6-3).

Για 1η φορά από το 2021, όταν ήταν ημιφιναλίστ στο Παρίσι, θα παίξει στον 3ο γύρο του Roland Garros η Σάκκαρη.

Θα αντιμετωπίσει εκεί άλλη μια qualifier, την Πολωνή Maja Chwalinska, που αν και Νο.114 στον κόσμο κάνει μαγικά πράγματα αυτή την εβδομάδα.

Στον 1ο γύρο είχε κερδίσει την Qinwen Zheng με 6-4, 6-0 και σήμερα νίκησε και την Elise Mertens με το ίδιο σκορ, μπαίνοντας έτσι στον 3ο γύρο με μόνο 8 χαμένα games!

Θα είναι η 2η φορά που θα αντιμετωπίσει τη Σάκκαρη, που είχε κερδίσει την Πολωνή πέρσι στη Ρώμη με 2-1 σετ στα προκριματικά.