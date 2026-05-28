Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στις πρώτες ημέρες του φετινού Roland Garros έχουν ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας για τους τενίστες, με αρκετούς αθλητές να καλούνται να προσαρμοστούν σε απαιτητικές συνθήκες.
Η Ίγκα Σφιόντεκ και η Ελίνα Σβιτολίνα υπογράμμισαν πως η εξέλιξη του τουρνουά ενδέχεται να εξαρτηθεί από το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη ζέστη και τις ιδιαίτερες συνθήκες στα γήπεδα.
Η Γαλλία, όπως και μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης, βιώνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με το θερμόμετρο στο Παρίσι να ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ο έντονος ήλιος έχει ήδη επηρεάσει αισθητά τα χωμάτινα κορτ του Roland Garros από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια.
