Ένα πρωτοφανές πρώιμο κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Ευρώπης -συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας– από την αρχή της εβδομάδας. Αυτό είναι συνέπεια ενός «θόλου θερμότητας», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική σε όλη τη Δυτική Ευρώπη.

Σύμφωνα με την επικρατούσα επιστημονική άποψη, η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες.

🌍 Videographic explaining how a heatwave occurs when a "heat dome" prevents warm air from escaping. [2/2] pic.twitter.com/FY1RB6nLCa — AFP News Agency (@AFP) May 26, 2026

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σήμερα και αύριο αναμένεται μικρή αποκλιμάκωση, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν μεν υψηλές, αλλά σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, υπάρχουν προειδοποιήσεις για καταιγίδες σε περιοχές της Βρετανίας και της Γαλλίας και για χαλαζοπτώσεις στην Ιταλία.

Ένας έφηβος το 10ο θύμα που έχασε τη ζωή του σε ανοιχτή θάλασσα κατά τη διάρκεια του καύσωνα που έσπασε κάθε ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ένα δέκατο άτομο έχασε τη ζωή του σε ανοιχτά νερά στη Βρετανία, μετά από τομ καύσωνα που έσπασε κάθε ρεκόρ.

Η σορός ενός εφήβου ανασύρθηκε από μια λίμνη στο Κεντ, ενώ η αστυνομία κλήθηκε στην οδό Galley Hill Road στο Swanscombe στις 2:55 μ.μ. την Τετάρτη.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν λάβει αναφορές για έναν κολυμβητή που βρισκόταν σε κίνδυνο στη λίμνη, και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος προς το παρόν και ετοιμάζεται έκθεση για τον ιατροδικαστή.

Τις τελευταίες ημέρες, άνθρωποι σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο έχασαν τη ζωή τους σε ανοιχτά νερά στο Νότιο Γιορκσάιρ, το Δυτικό Γιορκσάιρ, την Κορνουάλη, το Χάμσαϊρ, το Γουόρικσαϊρ, το Τσέσαϊρ, το Πέμπροκσαϊρ, το Λίνκολνσαϊρ και το Λάνκασαϊρ.

Ο 15χρονος Ντέκλαν Σόγιερ έχασε τη ζωή του μετά από δυσκολίες που αντιμετώπισε στις λίμνες Σουάνχολμ, στο Λίνκολν, την Κυριακή.

Επίσης την Κυριακή, μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού ανασύρθηκε από το νερό στην παραλία West Angle Bay στο Πέμπροκσαϊρ της Ουαλίας, γύρω στις 3.15 μ.μ.

Ένας 13χρονος πέθανε αφού βρέθηκε σε κίνδυνο στο φράγμα Leadbeater, κοντά στο Χάλιφαξ, στο Δυτικό Γιορκσάιρ, τη Δευτέρα, ενώ η σορός μιας έφηβης ανασύρθηκε από το νερό στο Kingsbury Water Park, στο Γουόρικσαϊρ.

Την ίδια μέρα, ένας άνδρας 60 ετών πέθανε από καρδιακή ανακοπή αφού μπήκε στη θάλασσα στην παραλία Tregirls Beach, στο Padstow, για να βοηθήσει δύο μέλη της οικογένειάς του που είχαν βρεθεί σε κίνδυνο, σύμφωνα με την αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης.

Η σορός ενός εφήβου ανασύρθηκε από το νερό στο Rother Valley Country Park, στο Ρόδεραμ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, σύμφωνα με την αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ.

Swimmers were spotted bathing in a Hampstead Heath pond where swimming is prohibited, appearing to causing damage to swans’ nests and local wildlife 💔#hampsteadheathponds #wildlife #london #heatwave #swans pic.twitter.com/28OkOUHo8a — Daily Express (@Daily_Express) May 27, 2026



Ενα ακόμη πτώμα βρέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών για έναν έφηβο που αγνοείται, αφού εθεάθη για τελευταία φορά να κολυμπά στη λίμνη Hawley, στα σύνορα των κομητειών Χαμσάιρ και Σάρεϊ, το απόγευμα της Τρίτης.

Ο 12χρονος που έχασε τη ζωή του μετά από ατύχημα στον ποταμό Ribble στο Ribchester του Λάνκασιρ την Τρίτη, ταυτοποιήθηκε ως ο Junior Slater από το Clayton-le-Woods.

Η RNLI (Το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα Ναυαγοσωστικής λέμβου) προειδοποίησε για τον «πολύ πραγματικό κίνδυνο» που ενέχει το κολύμπι σε ανοιχτά νερά κατά τη διάρκεια του καύσωνα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη ημέρα Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στους Βασιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Κιού στο Λονδίνο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά δύο ολόκληρους βαθμούς. Συνήθως τα ρεκόρ θερμοκρασίας σπάνε μόνο κατά μερικά δέκατα του βαθμού.

Το ρεκόρ έσπασε ξανά την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία για το Λονδίνο στα τέλη Μαΐου είναι περίπου 20 βαθμοί.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να μειωθούν ελαφρώς σε ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα θα παραταθούν για 24 ώρες.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι οι προειδοποιήσεις «κίτρινου επιπέδου» για τα Νοτιοδυτικά, τα Νοτιανατολικά, το Λονδίνο, Τα Ανατολικά και Δυτικά Mίντλαντς και την Ανατολική Αγγλία θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 5 μ.μ. της Πέμπτης, ενώ για τα Βορειοδυτικά και Βορειανατολικλα ισχύουν προειδοποιήσεις «κίτρινου επιπέδου» για την υγεία λόγω καύσωνα.

Τέσσερις ιταλικές πόλεις, ανάμεσά τους και η Ρώμη, τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έθεσε σήμερα τις μεγάλες πόλεις της χώρας Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τορίνο σε κόκκινο συναγερμό, ή στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου 3, εξαιτίας του καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αυτή την εβδομάδα.

Οι θερμοκρασίες, ασυνήθιστα υψηλές για τα τέλη Μαΐου, αναμένεται να φτάσουν έως και τους 33 ° C στο Τορίνο, μια αλπική πόλη στη βόρεια Ιταλία, τους 32 ° C στη Φλωρεντία και την Μπολόνια (αλλά η αίσθηση είναι 35 ° C) και τους 31 ° C στη Ρώμη (με αίσθηση 33 ° C), στη νοτιοκεντρική Ιταλία.

Το επίπεδο 3 υποδηλώνει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης (καύσωνας) που είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία δραστήριων ατόμων χωρίς υποκείμενη νόσο, και όχι μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι, τα πολύ μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνιες ασθένειες», εξήγησε το υπουργείο Υγείας.

Αυτό το ανώτατο επίπεδο συναγερμού ενεργοποιείται όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ασυνήθιστες μετεωρολογικές συνθήκες επιμένουν για τρεις ή περισσότερες συναπτές ημέρες.

Από τις 25 Μαΐου, το ιταλικό Υπουργείο Υγείας δημοσιεύει ένα καθημερινό δελτίο καύσωνα που αξιολογεί την κατάσταση σε 27 ιταλικές πόλεις, με 24ωρες, 48ωρες και 72ωρες προβλέψεις.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία αυξάνεται καθώς ο φονικός καύσωνας εντείνεται

Επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία υπό συνθήκες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τρέχοντα καύσωνα, δήλωσε την Τρίτη η Γαλλίδα υφυπουργός Ενέργειας, Μοντ Μπρεζέν.

Πέντε από τα επτά θύματα πνίγηκαν σε λίμνες, ποτάμια ή παραλίες, ανέφερε η Μπρεζέν.



Η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, πρόσθεσε.



Η Γαλλία αντιμετωπίζει θερμοκρασίες υψηλότερες από το μέσο όρο από το Σάββατο.



Το μεγαλύτερο μέρος της Βρετάνης έχει τεθεί σε συναγερμό πορτοκαλί επιπέδου από τη μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France, η οποία αναμένει ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα της Τρίτης.



Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη, ανέφερε η Meteo France στην ιστοσελίδα της.

Dozens of Parisians ignored restrictions and jumped into the Canal Saint-Martin on Wednesday during a record-breaking heatwave in France. pic.twitter.com/Xw5QpymHzh — ABC News (@ABC) May 28, 2026

Ο θανατηφόρος καύσωνας που πλήττει τη βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να ενταθεί στην Ισπανία και τη Γαλλία, αυξάνοντας τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη και απειλώντας με νέα ρεκόρ θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με ανάλυση της Vaisala, η κλιμακούμενη ζέστη στην Ισπανία και τη Γαλλία προβλέπεται να οδηγήσει τις μέσες θερμοκρασίες σε άνοδο 6 έως 9 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα τις επόμενες ημέρες. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo-France ανέφερε ότι στο νότιο τμήμα της Γαλλίας είναι πιθανές μέγιστες θερμοκρασίες 39 βαθμών Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Deadly Heat Dome Scorches Europe: Paris 'Punishingly Hot' as Records Shatter and Deaths Mount.



Western Europe is gripped by an exceptionally early and intense heatwave driven by a powerful "heat dome" pulling scorching air from North Africa, shattering May temperature records… pic.twitter.com/ixW6NlcyDd — JAS (@JasADRxquisites) May 27, 2026

Η αυξημένη ζήτηση για ψύξη στη Γαλλία αυξάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με στοιχεία της RTE, αναμένεται κορυφή 52,8 γιγαβάτ στις 2.30 μ.μ. της 28ης Μαΐου, από περίπου 47 γιγαβάτ την προηγούμενη εβδομάδα.

Η καυτή αρχή της σεζόν εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα της Ευρώπης να προσαρμοστεί στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι μετεωρολόγοι και τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν ότι οι συνθήκες αυτό το καλοκαίρι θα ευνοήσουν περισσότερους καύσωνες και ακραίες θερμοκρασίες.

Από τους 51 καύσωνες που καταγράφηκαν στη Γαλλία από το 1947, περισσότεροι από τους μισούς σημειώθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια, σύμφωνα με τη Meteo-France.

Τροφοδοτούμενος από ένα θερμικό θόλο υψηλής πίεσης, ο καύσωνας προβλέπεται να ενταθεί ελαφρώς πριν υποχωρήσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το καιρικό φαινόμενο έχει εμποδίσει τη δημιουργία νεφών και έχει σταθεροποιήσει την ατμόσφαιρα, τροφοδοτώντας την ραγδαία αύξηση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας, η οποία έχει οδηγήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από το μηδέν. Ταυτόχρονα, οι ταχύτητες του ανέμου έχουν μειωθεί, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το βράδυ στη Γερμανία, καθώς η προσφορά μειώνεται μετά τη δύση του ηλίου.

Στην Ισπανία, οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 38 °C στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και τους 37 °C στο βόρειο, σύμφωνα με την AEMET.