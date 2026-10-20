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Δημοσιεύματα αποδίδουν τον θάνατό της σε υπερβολική δόση φαιντανύλης, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμη επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα για την αιτία θανάτου.

Η οικογένεια της εκλιπούσας, η οποία είχε γίνει γνωστή στο παρελθόν λόγω της σχέσης της με τον Τζάστιν Μπίμπερ, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια.

Το μοντέλο είχε αποκτήσει μια κόρη τον Ιανουάριο του 2026 και στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω του συνδρόμου Guillain-Barré.

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Σε υπερβολική δόση φαιντανύλης αποδίδεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο θάνατος της 34χρονης Σαχάρα Ρέι, του μοντέλου από την Αυστραλία που είχε απασχολήσει τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λόγω της σχέσης της με τον Τζάστιν Μπίμπερ. Η επίσημη αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ παραμένει άγνωστο αν η φερόμενη υπερβολική δόση ήταν ακούσια ή σκόπιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, η Ρέι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, έπειτα από φερόμενη υπερβολική δόση του ισχυρού συνθετικού οπιοειδούς. Η κατάσταση της υγείας της ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και οι γιατροί την έθεσαν σε μηχανική υποστήριξη.

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Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, η οικογένειά της φέρεται να αποφάσισε τη διακοπή της μηχανικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα η 34χρονη να καταλήξει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημο ιατροδικαστικό πόρισμα που να επιβεβαιώνει την αιτία θανάτου.

Η συγκινητική δήλωση της μητέρας της

Η μητέρα της, Γκρέτσεν Μπαχ, μίλησε στη Daily Mail για την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα της κόρης της, ευχαριστώντας παράλληλα όσους έσπευσαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια.

«Η Σαχάρα ήταν μια απίστευτα παθιασμένη και ευγενική νεαρή γυναίκα, που αγαπούσε την οικογένειά της, τη μόδα, την κόρη της Σνόου και το σερφ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Νιώθουμε την αγάπη που δεχόμαστε από τους αγαπημένους της φίλους, τους θαυμαστές της και τις πολλές κοινότητες σε όλο τον κόσμο στις οποίες συμμετείχε», πρόσθεσε.

Έγινε μητέρα τον Ιανουάριο

Η Σαχάρα Ρέι είχε αποκτήσει την κόρη της, Σνόου Ρέι Ντάου, τον Ιανουάριο του 2026, μόλις εννέα μήνες πριν από τον θάνατό της.

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Τον Απρίλιο είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το μωρό της στους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν αγκαλιά με την κόρη της. «Μωρό Σνόου, αλληλούια», είχε γράψει στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το τραγούδι «Everything Hallelujah» του Τζάστιν Μπίμπερ, που κυκλοφόρησε το 2025.

Η τελευταία της ανάρτηση έγινε τον Ιούλιο και ήταν επίσης αφιερωμένη στο παιδί της. Το μοντέλο είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της μικρής, γράφοντας: «Όλη μου η καρδιά 🤍 μωρό Σνόου».

Η σχέση με τον Τζάστιν Μπίμπερ

Η Ρέι έγινε γνωστή μέσα από τη δραστηριότητά της στον χώρο του μόντελινγκ, τις εμφανίσεις της στον κόσμο της μόδας και την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2016 είχε απασχολήσει τον διεθνή Τύπο, όταν συνδέθηκε ερωτικά με τον Τζάστιν Μπίμπερ. Η σχέση τους είχε γίνει αντικείμενο συζήτησης στα μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας τη δημοσιότητα γύρω από το όνομά της.

Η τελευταία καταγεγραμμένη δημόσια εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, στην επίδειξη μόδας «Punk Tsugi» του Άστον Μάικλ στο Λος Άντζελες, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από τη δημιουργία του οίκου. Σύμφωνα με φωτογραφίες από την εκδήλωση, καθόταν ανάμεσα στον τότε σύντροφό της, τον μουσικό Mod Sun, και τη μουσικό SIIICKBRAIN.

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Το τροχαίο και η μάχη με το σύνδρομο Guillain-Barré

Το 2024, η Σαχάρα Ρέι είχε αποκαλύψει ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Guillain-Barré, έπειτα από τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο είχε παρασυρθεί από αυτοκίνητο.

Η νευρολογική διαταραχή είχε προκαλέσει μερική παράλυση, αναγκάζοντάς την να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο για ένα διάστημα. Το σύνδρομο Guillain-Barré είναι μια σπάνια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα περιφερικά νεύρα, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία, μούδιασμα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, παράλυση.

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Τον Απρίλιο του 2024, η ίδια είχε περιγράψει μέσω TikTok τη δύσκολη καθημερινότητά της μετά την εμφάνιση της ασθένειας. «Αυτή τη στιγμή είμαι παράλυτη από το πάνω μέρος των μηρών μου μέχρι τα πέλματά μου. Δεν μπορώ να περπατήσω καθόλου», είχε δηλώσει, σύμφωνα με το αυστραλιανό δίκτυο 7News.

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Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει κάποια επίσημη πληροφορία που να συνδέει το σύνδρομο Guillain-Barré με τον θάνατό της. Οι αναφορές για υπερβολική δόση φαιντανύλης παραμένουν ανεπιβεβαίωτες από τις αρμόδιες ιατροδικαστικές αρχές.