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Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ έδωσαν στους θαυμαστές τους μία προσωπική ματιά στον γάμο τους, ανταλλάσοντας παθιασμένα φιλιά και ξαπλώνοντας σε κρεβάτι για τις ανάγκες φωτογράφισης του περιοδικού «WYouth».

Ο 32χρονος τραγουδιστής και η 29χρονη επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς πόζαραν μαζί για το αισθησιακό εξώφυλλο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ, πιο ερωτευμένοι από ποτέ».

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Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα, οι δυο τους εμφανίζονται ιδιαίτερα διαχυτικοί, ενώ στη συνέντευξη που συνοδεύει τη φωτογράφιση μιλούν ανοιχτά για τον γάμο και την κοινή τους ζωή. Όταν ρωτήθηκαν ποιος είναι ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης όλων των εποχών, η Χέιλι απέφυγε να κατονομάσει τον σύζυγό της, απαντώντας πως είναι «πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξει μόνο έναν».

Παρόμοια ήταν και η απάντηση του Τζάστιν. Οι δυο τους συμφώνησαν επίσης πως ο αγαπημένος τους τρόπος για να χαλαρώνουν είναι μια απόδραση σε κάποιο spa.

Φίλοι του ζευγαριού ανέφεραν στη Daily Mail ότι ο Τζάστιν και η Χέιλι, των οποίων ο γιος τους Τζακ έγινε πρόσφατα δύο ετών, είναι ένα ιδιαίτερα παθιασμένο ζευγάρι που μπορεί να τσακώνεται έντονα, αλλά αγαπιέται εξίσου δυνατά. «Η Χέιλι διαφωνεί με τον Τζάστιν συνέχεια, οπότε ένας μικρός καβγάς σε έναν γάμο, αν όντως υπήρξε, πιθανότατα ήταν απλώς μια στιγμιαία ένταση», ανέφερε πηγή. «Είναι τρελά ερωτευμένοι και αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, μην κάνετε κανένα λάθος γι’ αυτό, και κάποια στιγμή θέλουν να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί».

Justin and Hailey Bieber pack on the PDA in bed during intimate photo shoot https://t.co/DUfnDXnpy7 pic.twitter.com/tBBZI7YRew — New York Post (@nypost) September 7, 2026

Ο Τζάστιν και η Χέιλι παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου 2018. Έναν χρόνο αργότερα, το 2019, πραγματοποίησαν μια μεγάλη γαμήλια τελετή παρουσία συγγενών και φίλων, την οποία αργότερα μοιράστηκαν και μέσα από βίντεο στο YouTube.