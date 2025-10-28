Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (28/10) με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα της Ίντερ, Τζοσέπ Μαρτίνεθ, ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε έναν ηλικιωμένο άνδρα, κοντά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 9:30 το πρωί, στην περιοχή Φενεγρό, κοντά στο Κόμο.

Όπως αναφέρει η La Repubblica, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο ηλικιωμένος, ο οποίος βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, ίσως ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να αλλάξει ξαφνικά πορεία, περνώντας στο αντίθετο ρεύμα και να βρεθεί μπροστά στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Ισπανός τερματοφύλακας.

Παρά την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων, ο 81χρονος έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ο Μαρτίνεθ δεν τραυματίστηκε, αλλά βρέθηκε σε κατάσταση σοκ. Η σύγκρουση, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα, ελικόπτερο διάσωσης και αστυνομικές δυνάμεις..

Ο Μαρτίνεθ φαίνεται πως σταμάτησε αμέσως στον τόπο του δυστυχήματος για να προσφέρει βοήθεια και ήταν από την αρχή συνεργάσιμος με τις ιταλικές αρχές. Όταν η είδηση για το δυστύχημα έγινε γνωστή στα κλιμάκια των «νερατζούρι», ο Κριστιάν Κίβου ακύρωσε τη συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη πριν το ματς με τη Φιορεντίνα.

Πηγή: La Reppublica