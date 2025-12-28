Ο θρύλος της Λίβερπουλ, Ίαν Ρας, μίλησε ανοιχτά για μια τρομακτική εμπειρία που τον έκανε να φοβηθεί για τη ζωή του. Ο κορυφαίος σκόρερ των «Κόκκινων» αρρώστησε σοβαρά στο σπίτι του στο Τσέστερ, μετά από μια σοβαρή γρίπη.

Ο Ρας, ο οποίος είναι επίσης πρεσβευτής της Λίβερπουλ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Τσέστερ με οξέα αναπνευστικά προβλήματα. Μιλώντας στην εφημερίδα The Mirror, ο 64χρονος Ουαλός είπε: «Ήταν τρομακτικό και ειλικρινά πίστευα ότι δεν θα επιζήσω. Ξύπνησα γύρω στις 2 το πρωί επειδή δυσκολευόμουν να αναπνεύσω και κατέβηκα κάτω για να φτιάξω ένα φλιτζάνι τσάι.

Advertisement

Advertisement

Επειδή δεν αισθανόμουν και πολύ καλά, είχα κλείσει ραντεβού με τον γιατρό μου για τις 9 το πρωί. Ήταν περίπου 4 το πρωί και αισθανόμουν χειρότερα.

Η Κάρολ (σ.σ η αρραβωνιαστικιά του Ρας) κάλεσε το ασθενοφόρο, γιατί τότε πραγματικά δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Ήρθαν μέσα σε 10 λεπτά και έμειναν μαζί μου για μιάμιση ώρα και ήταν υπέροχοι.

Με ρώτησαν αν ήθελα να πάω στο νοσοκομείο, αλλά είχα συνέλθει και ένιωθα πολύ καλύτερα, οπότε αποφάσισα να μείνω στο σπίτι. Αλλά 10 λεπτά μετά την αναχώρησή τους, κατέρρευσα και έπρεπε να καλέσουμε ξανά ασθενοφόρο.

«Αυτή τη φορά το ασθενοφόρο άργησε πολύ να φτάσει. Ήμουν στο πάτωμα και δυσκολευόμουν να αναπνεύσω. Ειλικρινά πίστευα ότι ήρθε το τέλος, ότι ήμουν τελειωμένος.

Ήμουν πανικοβλημένος, αλλά ενώ περιμέναμε το ασθενοφόρο, η Κάρολ με βοήθησε να το ξεπεράσω, λέγοντάς μου πώς να ηρεμήσω και να αναπνεύσω πιο εύκολα. Ήταν φανταστική. Όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ήμουν στο πάτωμα, εντελώς χλωμός, και φαινόμουν σαν να χρειαζόμουν ανάνηψη.

Χρειαζόμουν οξυγόνο για να ξεπεράσω αυτή την τρομακτική εμπειρία. Τελικά με έβαλαν στο ασθενοφόρο για να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο Countess of Chester, που βρισκόταν λίγα χιλιόμετρα μακριά, με τα φώτα έκτακτης ανάγκης αναμμένα. Έμεινα στην εντατική για 48 ώρες και μετά σε γενική πτέρυγα για τρεις ημέρες, πριν μου επιτραπεί να γυρίσω στο σπίτι. Η Κάρολ έμενε δίπλα στο κρεβάτι μου κάθε βράδυ, χωρίς εξαίρεση».

Μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο του Τσέσαϊρ, ο Ρας δημοσίευσε μια ενημέρωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας τους θαυμαστές τους για τα ευγενικά μηνύματά τους, καθώς αναρρωνόταν στο σπίτι του. Ο πρώην επιθετικός της Ουαλίας έλαβε επίσης υποστήριξη από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο Λίβερπουλ, για την οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του.

«Η Λίβερπουλ ήταν καταπληκτική και μου παρείχε την στήριξη και την αγάπη που έκαναν τα πάντα πολύ πιο εύκολα».