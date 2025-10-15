Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2025, την τελετή καθέλκυσης της Φρεγάτας «ΦΟΡΜΙΩΝ» που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της "Naval Group", στη Λοριάν (Lorient) της Γαλλίας

Πρώτη από τις τέσσερεις υπερσύγχρονες ελληνικές φρεγάτες Μπελαρά που κατασκευάζονται στα γαλλικά ναυπηγεία της Λοριάν, φέρουσα ήδη το εμβληματικότερο για Ελλάδα και Κύπρο ηρωικό από το 450 προ Χριστού όνομα «ΚΙΜΩΝ», με αριθμό F601, Δεκέμβριο μήνα υψώνει επισήμως την γαλανόλευκη σημαία και έρχεται στις θάλασσές μας:

– Δραστική δηλαδή αύξηση της ένοπλης εθνικής ισχύος του Ελληνισμού.

– Ώστε να διασφαλίζει εμπράκτως ότι, ούτε η Κύπρος, αλλ’ ούτε και η… Κάσος «κείται μακράν».

– Έτσι παρέχεται επί του πεδίου και αποτελεσματικότερη περιφρούρηση για την επίτευξη της υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης (του περίφημου GSI που «ταλαιπώρησε» εσχάτως τις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας). Αποτρέποντας επί τόπου τις όποιες τουρκικές επιδρομικές απειλές.

– Έτσι μειώνεται μέχρι εκμηδενισμού το προσβλητικώς διατυπωθέν «γεωπολιτικό ρίσκο» περί αμφισβήτησης του υλοποιήσιμου της εν λόγω υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης.

– Νοουμένου ότι η προβολή της Αποτρεπτικής Ισχύος και της Αποφασιστικότητας του Ελληνισμού θα πείσει εμπράκτως την Τουρκία ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο εκ φόβου υποχωρήσεων. Και:

– Νοουμένου βεβαίως ότι, πρώτον και κυριότερο, θα φανεί στην πράξη η ύπαρξη από κοινού

(α) Στρατηγικής Νοοτροπίας,

(β) Στρατηγικού Σχεδιασμού και

(γ) Πολιτικής Βούλησης, των κυβερνήσεων Αθηνών και Λευκωσίας.

Αμέσως μετά την ένταξη της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» F601 στο ελλα-δικό μας Πολεμικό Ναυτικό τον Δεκέμβριο, αναμένεται την άνοιξη του 2026 και η παραλαβή της φρεγάτας «ΝΕΑΡΧΟΣ» F602. Και ως το φθινόπωρο του 2026, των φρεγατών «ΦΟΡΜΙΩΝ» F603 και «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» F604. Με επιπρόσθετους των αρχικά σχεδιασθέντων εξοπλισμών που έκρινε, συν τω χρόνω, να παραγγείλει, ως καταλληλότερα απαραίτητους, το Πολεμικό Ναυτικό.

Λεπτομερείς εξηγήσεις περί τούτων έδωσε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου ε.έ. στην εν Αθήναις Βουλή των Ελλήνων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νόμου: «Έγκριση σχεδίων συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση τών υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Στις απαντήσεις περί εξοπλισμών, σε συνάρτηση με την εξωτερική πολιτική, που έδωσε στους βουλευτές όλων των κομμάτων ο Υπ.Εθ.Αμ. είπε εμφαντικά: «Οι εξοπλισμοί μία εξωτερική πολιτική υπηρετούν. Την εξωτερική πολιτική της προστασίας των εθνικών συνόρων, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Αυτήν την εξωτερική πολιτική υπηρετούν οι εξοπλισμοί. Και ποιο Εθνικό Δόγμα υπηρετούν; Υπηρετούν το Εθνικό Δόγμα συνομολογημένο από όλα τα συνταγματικά κόμματα, της Αποτροπής. Αυτό εξυπηρετούν οι εξοπλισμοί. Αυτό είναι το Δόγμα της χώρας, δεν το αλλάξαμε»…

Εξηγώντας τους επιπλέον εξοπλισμούς των φρεγατών που έκρινε επιπροσθέτως απαραίτητους το Πολεμικό Ναυτικό, ο Ν. Δένδιας είπε: «Ανάμεσα στο 2020 και το 2025 μεσολάβησαν πόλεμοι και μεσολάβησαν εμπειρίες πολέμου. Και σε μάχη βρέθηκε και δικό μας πολεμικό πλοίο και απέκτησε και δικό μας πλοίο εμπειρία πολέμου. Οι φρεγάτες μας στην Ερυθρά Θάλασσα. Θα ήταν εγκληματικό αυτά τα οποία έχουμε διδαχθεί, να τα αγνοήσουμε […] Θεωρούμε ότι πρέπει τα ελληνικά πλοία πλέον να έχουν, στις συνθήκες που σήμερα είμαστε, συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Ο πόλεμος στην Αρμενία και η χρήση των τουρκικών drones στο μεσοδιάστημα, ας πούμε, πρέπει να μας αφήσει ως γεγονός αδιάφορους; Να πάμε με τον αρχικό μας σχεδιασμό και να αγνοούμε τι γίνεται; Αυτό θα ήταν το εθνικά υπεύθυνο;»…

Συμπίπτει χρονικά εντεινόμενη – συνειδητή όπως δημοσίως εξαγγέλλεται από τα προεδρικά χείλη στη Λευκωσία – η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αύξηση της Αποτρεπτικής Ισχύος της Εθνικής Φρουράς και με νέα οπλικά συστήματα. Κάποια εκ των οποίων επιδείχθηκαν στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου. Και άλλα που αναμένεται να παραληφθούν από το «ανοιχτό πλέον οπλοστάσιο» των Ηνωμένων Πολιτειών. Προστίθεται και η καταλληλότερη αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, της ναυτικής βάσης «Ευάγγελος Φλώράκης» στο Μαρί, η υλική ενδυνάμωση της αεροπορίας και του ναυτικού της Εθνικής Φρουράς. Κατά τρόπον ώστε ο νοτιο-ανατολικότερος προμαχώνας του Ελληνισμού να μην εκλαμβάνεται πλέον από τους Τούρκους κατακτητές ως εύκολα προσφερόμενο «νέο Πέντεμιλι» όπως του ολέθριου 1974 της Καταστροφής.

Η συντελούμενη, αποφασιστικά και αδιάπτωτα, ενδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος Ελλάδος – Κύπρου, οι διευρυνόμενες δυνατότητες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο για την έμπρακτη προβολή Αποτελεσματικής Αποτροπής, με την πρόσκτηση ικανότερων αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, παρέχουν στους κυβερώντες αμφοτέρων των κρατών την ευχέρεια άσκησης πιο επιδέξιας εξωτερικής πολιτικής για όλα τα εθνικά ζητήματα. Έναντι κάθε εχθρικής, πρωτίστως τουρκικής απειλής. Προσόντα επωφελέστερων διεθνών και διακρατικών συμφωνιών και συμμαχιών. Ετοιμότητας αξιοποίησης κάθε προσφερόμενης ευκαιρίας, στις ραγδαία εξελισσόμενες και άκρως επικίνδυνα ρέουσες αιματηρώς περιστάσεις στην φρικτώς δεινοπαθούσα περιοχή μας.

Ταυτόχρονα, η προβαλλόμενη διαπρυσίως από αμφόρερες τις κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκωσίας ενδυνάμωση της Αποτρεπτικής Ισχύος (ακόμη κι αν επιχειρείται για εσωτερικούς ψηφοθηρικούς λόγους) τις καθιστά απέναντι στον λαό που πληρώνει και τα κονδύλια των εξοπλισμών, υπόχρεες και υπόλογες:

– Να επιδείξουν εμπράκτως, επί του πεδίου και όχι μόνο στα… «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα», ότι έχουν επιτέλους αποβάλει διά παντός τα Φοβικά Σύνδρομα. Τον Ραγιαδισμό και την πολιτική Κατευνασμού, έναντι της Τουρκίας και της κλιμακούμενης επιμόνως «φέτα-φέτα» νεο-οθωμανικής στρατηγικής της.

– Να επιδείξουν εμπράκτως ότι έχουν απολακτίσει την μακροχρόνια πολιτική των Ψευδαισθήσεων περί αναζήτησης «λύσης εφικτού, έντιμου, συμβιβασμού» με τις απαιτήσεις των Τούρκων κατακτητών.

– Ψευδαισθήσεων οι οποίες αποδεδειγμένα επέτρεψαν επί πενήντα ένα συναπτά έτη να εδραιώνεται και να μονιμοποιείται, ανενόχλητος και ατιμώρητος ο Αττίλας στην Κύπρο, και να απαιτεί πλέον την διεθνή νομιμοποίησή του («δύο κράτη») στα σκλαβωμένα ελληνικά βόρεια εδάφη της νήσου, έχοντας προγράψει κιόλας τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.

Εξοπλισμοί, φρεγάτες Μπελαρά, αεροσκάφη Ραφάλ, Βάιπερ, Εφ-35, ντρόουνς, αντι-ντρόουνς, αντιαεροπορικοί «θόλοι» και συστήματα, αντιαρματικοί εκτοξευτές, πυροβολαρχίες μακρού βεληνεκούς, ειδικές δυνάμεις, ηλεκτρονικά συστήματα υπερσύγχρονης τεχνολογίας κ.ο.κ. συγκροτούν την απαραίτητα αναγκαία φαρέτρα. Το πιο κρίσιμο όμως και υπέρτατα πρώτο καθοριστικό είναι η Πολιτική Βούληση. Και αυτό δεν κρίνεται ούτε στις διακηρύξεις, ούτε στις εξαγγελίες, ούτε στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Κρίνεται στην… Κάσο. Και στην πολιτική της Αντίστασης απέναντι στην Τουρκία.

Πρώτη δημοσίευση στη Σημερινή (Κύπρος)