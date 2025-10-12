Όσοι εκ των Ρωσόφιλων -ανοιχτά η συγκαλυμμένα- έσπευσαν να δικαιολογήσουν την άθλια προπαγάνδα της Ζαχάροβα κατά του Ελληνισμού για την Κύπρο και την Μακεδονία, λόγω της φιλο-Ουκρανικής στάσης της Ελληνικής Κυβέρνησης αξίζει να επισημανθούν :

Α. η επιλογή της Ρωσίας να ευθυγραμμιστεί με τα τουρκικά συμφέροντα ανάγεται στην πρόσφατη ιστορία στο 2016 -τότε που οι Τσίπρας και Λαφαζάνης αναζητούσαν άλλες θάλασσες για να πλεύσουν το καράβι της χώρας έξω από την Ε.Ε. Η αγορά των S-400 και ιδιαιτέρως η κατασκευή από τους Ρώσους του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιο απετέλεσαν στρατηγική επιλογή της Ρωσίας για την υπονόμευση του ΝΑΤΟ, μετά την δυσαρέσκεια Ερντογάν με τους Αμερικανούς, λόγω του αποτυχημένου πραξικοπήματος εναντίον του. Υπήρχε άλλωστε ήδη το θεωρητικό υπόβαθρο του Ντούγκιν και των Ευρασιανιστών που είχαν αναδείξει την σημασία της σύμπραξης του ρωσικού κόσμου με την Τουρκία και το Ισλάμ ενάντια στην παρηκμασμένη Δύση, ήδη από τις αρχές του 2000.

Β. η ανοιχτή υποστήριξη της ΕΣΣΔ στην τουρκική εισβολή, όταν σύμφωνα με τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχεία της ΚΥΠ, ο ίδιος ο Ετσεβίτ φαίνεται να ομολόγησε ότι «Δεν ελάβομεν Ρωσικήν διαμαρτυρίαν διά τας στρατιωτικάς μας προετοιμασίας εις Θράκην και τονίζω ότι η Ρωσική στάσις από της αρχής των γεγονότων εις Κύπρον εχαρακτηρίζετο υπό κατανοήσεως και υπήρξεν εποικοδομητική δια την Τουρκίαν….» Ο δε υπουργός των Εξωτερικών Γκρομίκο υποστήριζε με συνέντευξη του στην Ισβέστια τον Ιανουάριο του 1965 την δημιουργία ομοσπονδίας Ελλήνων και Τούρκων στην Κύπρο, εκφράζοντας την αντίθεση της ΕΣΣΔ στο σχέδιο Άτσεσον! Βασική στρατηγική της ΕΣΣΔ στο Κυπριακό ήταν η παρεμπόδιση της ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, εξ ου και η αντίθεση της στην Ένωση με την Ελλάδα, συμπλέοντας με την αγγλική πολιτική και το πνεύμα των συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου. Η ρωσική διείσδυση στην Μεγαλόνησο μέσω κεφαλαίων ή μέσω πολιτικής επιρροής στο ΑΚΕΛ αποτέλεσε βασικό παράγοντα νομιμοποίησης της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Γ. ο ρόλος της Ρωσίας στην δημιουργία του Μακεδονικού ζητήματος μετά την στροφή της στον πανσλαβισμό στα τέλη του 19ου αιώνα, εγκαταλείποντας την πολιτική στήριξης των ορθοδόξων των Βαλκανίων έναντι των Οθωμανών. Είναι άλλωστε η Ρωσία που αναγνώρισε το Κράτος των Σκοπίων ως Βόρεια Μακεδονία στα 2019, ενώ υποστήριξε ταυτόχρονα το κίνημα κατά της συμφωνίας των Πρεσπών στην Ελλάδα και το εθνικιστικό VMRO με ένα και μοναδικό στόχο, να μπλοκάρουν την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.

Η περίοδος της Μεταπολίτευσης σημαδεύτηκε από την αριστερή ιδεολογία και την μονομερή δαιμονοποίηση της ιμπεριαλιστικής δύσης και του αμερικανικού παράγοντα. Παρά τις αντικειμενικές αβελτηρίες των Αμερικανών και των εγχώριων υποστηρικτών τους απαιτείται να καταρρίψουμε τους μύθους των δήθεν συμμάχων και υποστηρικτών μας μήπως και καταφέρουμε να δημιουργήσουμε τους όρους για έναν υγιή και δημοκρατικό πατριωτισμό.