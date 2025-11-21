Ένταση επικρατεί για ακόμη μια φορά στις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας μετά την επίθεση και τις απειλές της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρίας Ζαχάροβα στην Αθήνα με αφορμή την πρόσφατη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα, όπου συμφωνήθηκαν, μεταξύ άλλων, η παροχή φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας, αλλά και η συνεργασία στον τομέα των ναυτικών drones.

Οι απειλές κατά κυρίαρχων κρατών «αυτοδικαίως απορρίπτονται», απάντηση η Αθήνα μέσω διπλωματικών πηγών ενώ τόνιζαν πως «η Ελλάδα στις διεθνείς σχέσεις της ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών». Σημειώνεται πως η Αθήνα γίνει μεγαλη βαρύτητα στο ενεργειακό σκέλος των συμφωνιών με την Ουκρανία, που είναι και το κυρίαρχο. Ελεγαν χαρακτηριστικά οι διπλωματικές πηγές ότι «είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας».

Λιγο πιο πριν η Ζαχάροβα είχε εξαπολύσει συνολική επίθεση κατά της Αθήνας. «Η Αθήνα ήταν μεταξύ των πρώτων που έστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία, τα οποία οι Ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποιούν καθημερινά εναντίον αμάχων στο Ντονμπάς, στις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνας, στην Κριμαία, και σε άλλες νότιες περιοχές της χώρας μας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι Ελληνες ζουν σε αυτές τις περιοχές από αρχαιοτάτων χρόνων», ανέφερε η κ. Ζαχάροβα. Και πρόσθεσε ότι «η Ρωσία θα απαντήσει καταλλήλως στην απόφαση της Ελλάδας να παράγει και να χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα με την Ουκρανία».

Σημείωσε επίσης ότι «η Ελλάδα ακολουθεί μια προκλητική, συγκρουσιακή πορεία απέναντι στη Ρωσία, προβαίνοντας σε ανοιχτά εχθρικές ενέργειες» και όπως είπε: «οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου (σ.σ. ημέρα συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Αθήνα), συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και χρήσης μη επανδρωμένων ναυτικών οχημάτων, αποτέλεσαν περαιτέρω επιβεβαίωση». Και κατέληξε λέγοντας ότι «αυτή η ενέργεια, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες της συλλογικής Δύσης που αποσκοπούν στην “ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης”, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από εμάς και θα ακολουθήσει η πρέπουσα απάντηση».