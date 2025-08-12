Aπειλές μέσω επιστολής δέχτηκε ιδιοκτήτρια καταστήματος στα Χανιά εξαιτίας της δημόσιας έκφρασης αλληλεγγύης υπέρ της Παλαιστίνης.

Το πρωί της 12ης Αυγούστου 2025, η ιδιοκτήτρια μικρού καταστήματος στα Χανιά βρήκε στην είσοδο φάκελο αποσταλμένο από το Carol Stream του Ιλινόις των ΗΠΑ. Μέσα υπήρχε γράμμα με ξεκάθαρες απειλές εναντίον της ίδιας και του καταστήματός της, εξαιτίας της πινακίδας στην πόρτα που γράφει: «Free Palestine».

Advertisement

Advertisement

Η ίδια, όπως λέει και στο Facebook, δεν ήταν η πρώτη φορά που γίνεται στόχος επιθέσεων. Συγκεκριμένα, είχαν προηγηθεί ενορχηστρωμένες επιθέσεις μέσω σχολίων στο Google Maps, με χαμηλές αξιολογήσεις και υβριστικό περιεχόμενο, συντονισμένες καμπάνιες στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και περαστικοί που εισέβαλαν στο κατάστημα και έριξαν εμπορεύματα στο πάτωμα.

Η ιδιοκτήτρια περιέγραψε την κατάσταση ως «ξεκλείδωμα νέου επιπέδου παρενόχλησης» και σημειώνοντας ότι η μικροψυχία και η κακεντρέχεια περισσεύουν, ενώ αναφέρθηκε στα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη:

«Μου δώσατε μια κατάρα, σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι η συνείδησή σας να είναι τόσο καθαρή όσο η δική μου, και να ’στε τόσο ηθικοί όσο είμαι εγώ».