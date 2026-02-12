Ειδική μνεία στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής αυτοκρατορείας πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την Επανάσταση, Ιωάννη Καποδίστρια, έκανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

«Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια.

Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του προσφοράς ήταν η εκλογή του, τον Απρίλιο του 1827, ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους».

💬 #Zakharova: On February 11, we marked the 250th anniversary of of Russian statesman & diplomat Ivan #Kapodistrias.



The culmination of his national & patriotic service was his election in April 1827 as President (Governor) of the emerging Greek state. pic.twitter.com/JepwTM7Urs February 12, 2026