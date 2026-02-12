Ειδική μνεία στον υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής αυτοκρατορείας πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την Επανάσταση, Ιωάννη Καποδίστρια, έκανε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα.

«Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια.

Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του προσφοράς ήταν η εκλογή του, τον Απρίλιο του 1827, ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους».