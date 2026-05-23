ΝΤΑΗΛΙΚΙΑ δι’ ασυρμάτου επιχείρησε τουρκική πυραυλάκατος στη θάλασσα ανάμεσα στο δυτικότερο νησί της Δωδεκανήσου μας, την Αστυπάλαια και στην Κω, για να εκφοβίσει το πλοίο Ocean Link που πραγματοποιούσε εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου. Ανέκρουσε όμως πρύμναν και εβώβωσεν μόλις εμφανίστηκε εκεί η φρεγάτα Αδρίας F-459 του ελλα-δικού μας Πολεμικού Ναυτικού. Επρόκειτο περί ενός ακόμη επεισοδίου επίδειξης των επίμονων επεκτατικών μεθοδεύσεων της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος στο Αιγαίο. Αυτή η βουλιμία επιδρομέα – κατακτητή, όπως δημοσιεύει ο τουρκικός Τύπος, ετοιμάζεται να ανατεθεί και… νομοθετικά στον Ερντογάν μετά το μπαϊράμι.

ΟΚΤΩ μέρες προηγουμένως ο Ερντογάν, με την γνώριμη νεοσουλτανική υπεροψία του, διαλαλούσε στους εντός Τουρκίας θαυμαστές του και σε όσους προσδοκά εκτός Τουρκίας να εκφοβίζει ότι, όπως ο ίδιος οραματίζεται: «Η Τουρκία, στον νέον κόσμο που δημιουργείται, συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων χωρών που είναι υποψήφιες να αποτελέσουν έναν από τους πόλους αυτού του νέου [πολυπολικού] συστήματος». Στην ίδια ομιλία του οδυρόμενος όμως και κατσαδιάζοντας την… ΕΕ, για την επί δεκαετίες χαμένη υποψηφιότητα ένταξης της Τουρκίας, ομολόγησε ότι «οι διαφωνίες μας που προέκυψαν από τον αγώνα μας στο Κυπριακό, προκάλεσαν το μπλοκάρισμα της πορείας της Τουρκίας προς την ΕΕ».

ΩΣΤΕ λοιπόν, διά στόματος Ερντογάν, οι οδυρμοί της χώρας που παριστάνει «έναν από τους ισχυρότερους πόλους του κόσμου», αναγνωρίζουν τις δυνατότητες «μπλοκαρίσματός» της από την Κύπρο. Από «μια χώρα με λιγότερο από ένα εκατομμύριο πληθυσμό [η οποία] μπορεί σε μεγάλο βαθμό να εμποδίζει τη σχέση των 500 εκατομμυρίων ΕΕ-Τουρκίας και κανείς να μην μπορεί να πει τίποτα», όπως μοιρολογούσε στη Βιέννη 30.4.2026, ο Τούρκος υπ.Εξ. Χακάν Φιντάν.

– Η διασωζόμενη και με το ΟΧΙ του 76% του λαού της στο δημοψήφισμα της Αντίστασης το 2004, Κυπριακή Δημοκρατία, υπό την σκέπη του ελλα-δικού μας κράτους («Ελλάς-Ελλάς- Σκέπασε κι εμάς», κατά το ανέκαθεν αίτημα) από τότε κράτος – μέλος της ΕΕ, αποτελεί το ομολογημένο και από τον Ερντογάν κώλυμα της ισχυρότερης Τουρκίας. Επειδή επί μισό ήδη αιώνα η Τουρκία Κατακτητής αποτυγχάνει να εξαναγκάσει σε υποταγή τον Ελληνισμό. Δεν κατορθώνει να κάμψει την ελληνική Αντίσταση για να νομιμοποιήσει την κατοχή των κυπριακών εδαφών.

Και, επιπλέον: Η «υποψήφια να αποτελέσει έναν από τους ισχυρότερους πόλους στον νέον κόσμο που δημιουργείται» αισθάνεται φόβους μέχρι και… περικύκλωσής της από την συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου – Ισραήλ, από τη συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου – Γαλλίας, από την ενδυνάμωση της Ισχύος Αποτροπής που επιτυγχάνει συνολικά ο Ελληνισμός με τις διπλωματικές του δεξιότητες και τις ένοπλές του δυνάμεις.

ΥΠΑΡΚΤΟ είναι πια αυτό το μεγάλο επίτευγμα Ελλάδος και Κύπρου. Το περιέγραψε μάλιστα και με την σπουδαία ομιλία του στη Βουλή των εν Ελλάδι Ελλήνων την παρελθούσα Πέμπτη 14.5.2026 ο Πρόεδρος της… Μή Εκλιπουσας Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι στην ομιλία του επέλεξε να υπενθυμίσει και τα λόγια του αρχαίου Πατέρα της Ιστορίας, του Ηρόδοτου, για την πανεθνική ενότητα. Ήσαν τα λόγια με τα οποία οι αρχαίοι Αθηναίοι, μ’ επικεφαλής τον Θεμιστοκλή, ηγούμενοι της Αντίστασης κατά των Περσών εισβολέων του Ξέρξη το 480 π.Χρ. διαβεβαίωναν τους Λακεδαιμονίους συναγωνιστές τους ότι δεν επρόκειτο ποτέ να συμβιβαστούν με τον Ξέρξη: «Αύτις δε το Ελληνικόν, εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον, και θεών ιδρύματά τε κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα, των προδότας γενέσθαι Αθηναίους ουκ αν ευ έχοι» = «Επειδή ο ελληνισμός, ένας κόσμος που στις φλέβες του κυλά το ίδιο αίμα και που μιλά την ίδια γλώσσα κι έχει κοινά λατρευτικά κέντρα των θεών και θυσίες και συνήθειες ίδιες και απαράλλαχτες, η προδοσία όλων αυτών θα ήταν αίσχος για τους Αθηναίους (VIII-144 Ηροδότου Ιστορίη). Μνημονεύοντας μ’ εγνωμοσύνη όλους τους Κυπρίους που θυσιάστηκαν εθελοντές σε όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες του έθνους και τους ελλαδίτες που έπεσαν πολεμώντας για την ελευθερία της Κύπρου, είπε ο Πρόεδρος: «Όλοι αυτοί οι ήρωες είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες, τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας οράματα, που κατά τον Ηρόδοτο συνθέτουν την εθνική μας ταυτότητα, αλλά και τη συνείδησή μας: το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το όμόθρησκον και το ομότροπον».

Φρόντισε κιόλας ο ΠτΔ, στην ομιλία του, να καταδείξει και τον διά μέσου των αιώνων χείριστο ενδογενή μας κίνδυνο: «Στην Ιστορία του Ελληνισμού υπήρξαν δεινά που γεννήθηκαν στη μήτρα του διχασμού, εξαιτίας αφρόνων και ολέθριων επιλογών. Ευτυχώς, όμως, φωτεινά είναι τα παραδείγματα, κατά τα οποία ο Ελληνισμός κατέγραψε επιτυχίες, όταν επικρατούσαν συνθήκες συνεννόησης και ξεκάθαρες στρατηγικές επιλογές, με όραμα, με στόχο και με πλάνο». Δεν παρέλειψε μάλιστα να θυμίσει και «τη μαύρη επταετία της Χούντας των Συνταγματαρχών, που οδήγησε στο προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, το οποίο χρησιμοποιήθηκε προσχηματικά από την Τουρκία για την παράνομη εισβολή [και έκτοτε] η ελευθερία παραμένει μέχρι και σήμερα το βασικό διακύβευμα».

Η ΜΕΓΙΣΤΗ σημασία του σημερινού αυτού πανεθνικού επιτεύγματος είναι ότι η καραδοκούσα Τουρκία δεν μπορεί να ελπίζει πως θα ξαναβρεί αφύλακτες και προδομένες Θερμοπύλες, όπως την 20η Ιουλίου 1974 στο Πέντεμιλι της Κερύνειας μας. Με σταθερά φυλασσόμενο το δημοκρατικό μας πολίτευμα, με τον εξοβελισμό των εμφυλίων παθών και των εθνικών διχασμών, Ελλάς και Κύπρος διασφαλίζουν την πορεία ενδυνάμωσης όλων των Συντελεστών Πανεθνικής Ισχύος για την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση Απελευθέρωσης των σκλαβωμένων από τον Αττίλα κυπριακών εδαφών, την περιφρούρηση του Αιγαίου και της Θράκης, απέναντι στην μόνιμα αναλλοίωτη τουρκική βουλιμία. Άτρωτες από εμφύλια μίση και διχασμούς Ελλάς και Κύπρος οικοδομούν με σιγουριά και εμπράκτως. Αυτό εξάγεται και από την ομιλία του ΠτΔ στο κλεινόν άστυ:

«Πολύ πρόσφατα βιώσαμε ακόμη περισσότερο την ανάγκη ετοιμότητας και αυτονομίας της ΕΕ στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, όταν η στρατιωτική Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου, που βρίσκεται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αερόχημα. Η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης, στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας, ήταν ο προπομπός, για να εκδηλωθεί αλληλεγγύη στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω σήμερα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό για την άμεση, ουσιαστική, έμπρακτη ανταπόκριση. Πέραν της ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας που προκάλεσε η ελληνική βοήθεια, η άμεση ανταπόκρισή σας υπηρέτησε στον ύψιστο βαθμό και τους ισχυρούς συμβολισμούς που δεν χρειάζονται επεξήγηση. Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά τη συλλογική μνήμη, ειδικότερα της δικής μου γενιάς, με την φράση, η Κύπρος κείται μακράν»…

1.Πηγή Σημερινή