Το επόμενο δίμηνο φαίνεται πως θα κλιμακωθεί η ένταση με την Τουρκία, μετά και τις προχθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Φιντάν. Αιτία, το ενδεχόμενο συνέχισης των ερευνών και πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, στην οποία η Τουρκία θέλει να έχει πρώτιστο λόγο. Το ζήτημα δεν αφορά μια προσπάθεια μετάθεσης του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης από τα εσωτερικά προβλήματα στα εθνικά, προκειμένου να ανακοπεί η δημοσκοπική πτώση της Κυβέρνησης, όπως υποστηρίζει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αλλά αποτελεί στρατηγικής σημασίας ζήτημα.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ εντάσσεται στα έργα κοινού ενδιαφέροντος με χρηματοδότηση από την Ε.Ε στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ασίας -Ευρώπης (EuroAsia Interconnector), καθιστώντας τον Ελληνισμό καθοριστικό ενεργειακό κόμβο, εφόσον υλοποιηθούν.

Η συνέχιση των εργασιών είναι επιβεβλημένη:

Α. για το αυταπόδεικτο της εθνικής κυριαρχίας στις θαλάσσιες ζώνες τις οποίες αμφισβητεί η Τουρκία, ζητώντας συνεννόηση για την δήθεν διασφάλιση των ήρεμων νερών,

Β. για την υπεράσπιση της διακηρυγμένης ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου που υπεγράφη του 2020 και καταργεί εν τοις πράγμασι το παράνομο Τουρκο- Λιβυκό Μνημόνιο,

Γ. για την τήρηση των υποχρεώσεων της σύμβασης μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Γαλλικής Nexans που πάγωσε μετά τους ατυχείς χειρισμούς Βόριεο-Ανατολικά της Κρήτης τον περασμένο Φεβρουάριο και την εμπλοκή στη γραμμή Κάσσου Καρπάθου τον Ιούλιο του 2024, επιφέροντας ζημίες στο ελληνικό δημόσιο, λόγω καθυστερήσεων και καταβολή αποζημιώσεων,

Δ. γιατί θα αποτελέσει εχέγγυο για την χάραξη του εμπορικού δρόμου διασύνδεσης Ινδίας-Ευρώπης, IMEC μέσω Κύπρου και Ελλάδας, δεδομένου ότι ο σχεδιασμός του προβλέπει ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Ξεπερνώντας τις αβελτηρίες του κατευνασμού της προηγούμενης περιόδου και τις ολιγωρίες παραγόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία λόγω οικονομικών μικρο-συμφερόντων, ο Ελληνισμός οφείλει στην παρούσα φάση ν’ αποδείξει ότι μπορεί αποφασιστικά και στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας να υπερασπιστεί έργα που θα αναβαθμίσουν την γεωπολιτική του ισχύ στο χώρο της Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου.