Για πρώτη φορά, τέσσερις από τις πιο διάσημες ιστορίες της Άγκαθα Κρίστι προσαρμόζονται για παιδιά στο πλαίσιο της επιτυχημένης δημοφιλούς σειράς παιδικών βιβλίων «Μικροί Κύριοι και Μικρές Κυρίες».

Τα εικονογραφημένα βιβλία, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, παρουσιάζουν τους αγαπημένους ντετέκτιβ της διάσημης συγγραφέως, Ηρακλή Πουαρό και Μις Τζέιν Μάρπλ, να συνεργάζονται με τους αξιαγάπητους ήρωες του Βρετανού εικονογράφου, Ρότζερ Χάργκριβς.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο πρώτοι τίτλοι, «Little Miss Marple: Muddle at the Vicarage» και «Mr Poirot: Mischief on the Nile», κυκλοφορούν ήδη, ενώ δύο ακόμη βιβλία θα ακολουθήσουν τον Φεβρουάριο του 2026.

Στο «Little Miss Marple: Muddle at the Vicarage», η πανέξυπνη ερασιτέχνης ντετέκτιβ εμπλέκεται σε μία υπόθεση μυστηρίου όταν ο πάστορας Μάντλ υποψιάζεται ότι συνέβη μια κλοπή στο πρεσβυτέριο.

Αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια, ζητά τη βοήθεια του Επιθεωρητή Ανοησία (Inspector Nonsense) και του Αστυφύλακα Χαζούλη (Constable Silly).

Στο «Mr Poirot: Mischief on the Nile», ο βέλγος ερευνητής γνωρίζει τον Συνταγματάρχη Ρας (Colonel Rush) κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας στον Νείλο. Οι δυο τους σύντομα βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα σκανταλιάρικο μυστήριο, με τη βοήθεια του κυρίου Τίκλ (Mr Tickle)και των εξαιρετικά μακριών του χεριών.

Οι δύο ιστορίες είναι εμπνευσμένες από τα bestseller έργα της Άγκαθα Κρίστι, «Φόνος στο Πρεσβυτέριο» («Murder at the Vicarage») και «Έγκλημα στον Νείλο» («Death on the Nile»)‎‎, ενώ παράλληλα, διαθέτουν μια γοητευτική και χιουμοριστική πινελιά κατάλληλα προσαρμοσμένη για νεαρούς φίλους μυστηρίων και χωρίς ίχνος φόνου.

Ο Τζέιμς Πρίτσαρντ, δισέγγονος της Άγκαθα Κρίστι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Agatha Christie Limited, δήλωσε ότι πρόκειται για μια «ονειρεμένη συνεργασία». «Αυτές οι ευφυείς και εξαιρετικά αστείες επανερμηνείες των ιστοριών της προγιαγιάς μου, οι οποίες περιλαμβάνουν μερικούς από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, σίγουρα θα ενθουσιάσουν τους θαυμαστές και των δύο συγγραφέων».

Ο Άνταμ Χάργκριβς, γιος του δημιουργού των «Mr Men» και συγγραφέας/εικονογράφος της σειράς από το 1998, δήλωσε: «Ήταν πραγματικά χαρά και ενδιαφέρουσα πρόκληση να ενώσω τον διαχρονικό κόσμο των μυστηρίων της Άγκαθα Κρίστι με τον παιχνιδιάρικο κόσμο των «Μικρών Κυριών». Οι εμβληματικές ιστορίες της Κρίστι αποκτούν τώρα μια νέα εκδοχή που ούτε εκείνη ούτε ο πατέρας μου θα μπορούσαν να είχαν φανταστεί», κατέληξε.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος του Agatha Christie Limited, καθώς το επόμενο έτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο της Άγκαθα Κρίστι, 100 χρόνια από την έκδοση του μυθιστορήματος «Η Δολοφονία του Ρότζερ Άκροιντ» («The Murder of Roger Ackroyd») και 50 χρόνια από την κυκλοφορία του έργου «Ρετρό στην ομίχλη» («Sleeping Murder»).

Advertisement



Αν και δεν ήταν το τελευταίο βιβλίο που έγραψε, το «Ρετρό στην ομίχλη» ήταν το τελευταίο που εκδόθηκε μετά τον θάνατό της, το 1976, και είχε ως πρωταγωνίστρια τη Μις Μάρπλ.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian

Advertisement