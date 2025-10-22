Ο συγγραφέας Μάικλ Κόνελι, δημιουργός της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς «Lincoln Lawyer» (Ο Δικηγόρος με τη Λίνκολν), δίνει τη δική του μάχη με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian.

Στα 69 του χρόνια, ο Κόνελι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας παγκοσμίως με τα βιβλία του να έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 89 εκατομμύρια αντίτυπα.

Η σειρά «The Lincoln Lawyer» διαδραματίζεται στο Λος Άντζελες και ακολουθεί έναν δικηγόρο, τον Mickey Haller, ο οποίος εργάζεται από το αυτοκίνητό του, μια Lincoln. Η σειρά έχει μεταφερθεί τόσο στον κινηματογράφο (στην ταινία του 2011 με τον Μάθιου ΜακΚόναχι) αλλά και στην μικρή οθόνη σε παραγωγή του Netflix.

Το όγδοο βιβλίο της σειράς, με τίτλο «The Proving Ground», το οποίο κυκλοφορεί αυτη την εβδομάδα, επικεντρώνεται σε μια αγωγή κατά μιας εταιρείας AI, της οποίας το chatbot συμβούλεψε έναν 16χρονο να σκοτώσει την πρώην του επειδή τον απάτησε, διαβεβαιώνοντας τον ότι ήταν «εντάξει» να το κάνει. Όπως και σε προηγούμενα έργα του, ο Κόνελι άντλησε έμπνευση από πραγματικά περιστατικά για το νέο του βιβλίο.

Καθώς το έγραφε, ωστόσο, συνειδητοποίησε ότι η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο με τόσο ιλιγγιώδη ρυθμό, ώστε φοβήθηκε μήπως η πλοκή του νέου μυθιστορήματος φανεί «παρωχημένη» πριν καν κυκλοφορήσει.

«Κάθε μορφή δημιουργικής δραστηριότητας κινδυνεύει. Ακόμα και οι ηθοποιοί. Υπάρχουν πλέον απίστευτα ρεαλιστικά και παραποιημένα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Μένω στο Λος Άντζελες και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα για τη βιομηχανία του θεάματος», επισημαίνει.

«Δεν χρειάζεται να “βρέξεις το δάχτυλό σου” και να το σηκώσεις στον αέρα για να καταλάβεις ότι η AI είναι μια τεράστια αλλαγή η οποία επηρεάζει την επιστήμη, τον πολιτισμό, την ιατρική και γενικά, τα πάντα γύρω μας. Θα επηρέασει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή επικρατεί μια κατάσταση Άγριας Δύσης, καθώς δεν υφίσταται κυβερνητικός έλεγχος», πρόσθεσε ο καταξιωμένος συγγραφέας.

Ο αέναος αγώνας ενάντια στην AI και τα καχέκτυπα της

Αναφερόμενος στα θέματα του βιβλίου, ο Κόνελι θέτει το εξής ερώτημα: «Η ελευθερία του λόγου είναι ένα ανθρώπινο ή ένα μηχανικό δικαίωμα; Θα φτάσει η AI στο σημείο να διεκδικεί τα ίδια δικαιώματα με τον άνθρωπο;».

Η συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα φούντωσε πρόσφατα, όταν ένα στούντιο παρουσίασε τη νέα του «AI ηθοποιό», Tilly Norwood, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από ηθοποιούς και συνδικάτα.

Από την άλλη, ο Κόνελι δίνει με την σειρά του, τη δική του μάχη με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί με τους συγγραφείς Τζόναθαν Φράνζεν, Τζόντι Πίκουλτ και Τζον Γκρίσαμ, έχουν καταθέσει συλλογική αγωγή εναντίον της OpenAI για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, ο Κόνελι έχει δεσμευθεί να δωρίσει 1 εκατομμύριο δολάρια (περίπου 860.000 ευρώ) για να στηρίξει τον αγώνα ενάντια στις απαγορεύσεις βιβλίων οι οποίες ολοένα και αυξάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε ότι στεναχωρήθηκε αρκετά όταν έμαθε πως το «To Kill a Mockingbird» (Όταν σκοτώνουν τα κοτσύφια) της Χάρπερ Λι -ένα βιβλίο που τον επηρέασε καθοριστικά- απεσύρθη προσωρινά από τις σχολικές αίθουσες στην κομητεία Palm Beach.

«Αν δεν είχα διαβάσει αυτό το βιβλίο, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Δεν θα είχα γράψει ποτέ το ”Lincoln Lawyer” χωρίς αυτό», όπως είπε.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κανένα παιδί ότι δεν μπορεί να διαβάσει κάτι, ούτε να αντικαθιστά και να υπονομεύει την κρίση των γονιών του», κατέληξε ο συγγραφέας.

Με πληροφορίες από The Guardian

