Με θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκαν οι 15.000 θεατές που κατέκλυσαν, στις 8 και 9 Αυγούστου, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, την παράσταση της Μαρίας Πρωτόπαππα με την «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη, που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό της βάπτισμα στην αρχαία τραγωδία.

Το κοινό αγκάλιασε την παράσταση, η οποία, με τον συγκερασμό των δύο φύλων κάνει τα ζητήματα που θίγονται πανανθρώπινα, και αποτελεί ένα δριμύ «κατηγορώ» στον ανήθικο πόλεμο και την ανάλγητη πολιτική.

Στηριζόμενη στη μετάφραση του Γ. Β. Τσοκόπουλου και με συνοδοιπόρους της τους Έλενα Τριανταφυλλοπούλου (Συνεργασία στη δραματουργική επεξεργασία), Ελένη Σπετσιώτη (Καλλιτεχνική συνεργασία), Σάκη Μπιρμπίλη (Σκηνικά – Φωτισμούς), Βάνα Γιαννούλα (Κοστούμια) Λόλεκ (Μουσική), Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου (Κίνηση) και Άννα Παγκάλου (Φωνητική δραματουργία – Διδασκαλία), η σκηνοθέτις και ηθοποιός παρέδωσε δραματουργικά και σκηνοθετικά ένα έργο που εγείρει νευραλγικά ερωτήματα και διερευνά τις εμπειρίες του τρόμου και της καταστροφής, τις ατομικές επιλογές και τη βαθιά επιρροή τους στην κοινωνία.

Την Ανδρομάχη υποδύεται ο Αργύρης Ξάφης, ο Τάσος Λέκκας την Ερμιόνη, ο Γιάννης Νταλιάνης τον Μενέλαο και ο Δημήτρης Πιατάς τον Πηλέα. Στον ρόλο της Θέτιδας συναντάμε τη Στέλλα Γκίκα, και στο χορό τους Δημήτρη Γεωργιάδη, Δημήτρη Μαμιό, Κωνσταντίνο Πασσά, Γιώργο Φασουλά, Γιάννη Μάνθο και τον Νώντα Δαμόπουλο.

Η τραγωδία του Ευριπίδη

Μεταφερόμαστε μακριά από τα μεγάλα κέντρα, στην ελληνική επαρχία. Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Θετίδειον. Στον οίκο του γιού του Αχιλλέα, Νεοπτόλεμου. Εκεί γινόμαστε μάρτυρες της δραματικής σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο γυναίκες: την Ανδρομάχη, χήρα του Έκτορα και σκλάβα του Νεοπτόλεμου, και την Ερμιόνη, τη γυναίκα του Νεοπτόλεμου. Η Ερμιόνη, γεμάτη ζήλια και φθόνο, κατηγορεί την Ανδρομάχη ότι εξαιτίας της ο Νεοπτόλεμος δεν τη θέλει πια και δεν επιθυμεί να αποκτήσει παιδί μαζί της, ενώ έχει ήδη ένα παιδί με την Ανδρομάχη. Η σύγκρουση φτάνει στα άκρα όταν ο Μενέλαος, ο βασιλιάς της Σπάρτης και πατέρας της Ερμιόνης, αποφασίζει να θανατώσει το παιδί της Ανδρομάχης, εκτελώντας έτσι μία από τις πιο ακραίες πράξεις εκδίκησης και αλαζονείας.

Ο Νεοπτόλεμος, ο βίαιος, σκληρός, ασεβής ήρωας της Ιλιάδας που επάνω του στηρίχθηκε η νίκη των Ελλήνων στην Τροία, είναι ανίκανος να αντεπεξέλθει στις ευθύνες του ως πατέρας, σύζυγος, ηγέτης. Φεύγει για να βρει θεραπεία στο Μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς. Ο πολεμικός παροξυσμός του έχει μολύνει το κρεβάτι, το σπίτι, την πόλη του. Μπροστά στα μάτια της γυναίκας που αδίκησε ανεπανόρθωτα, θα λάβει το είδος της Τιμωρίας που ονομάστηκε Νεοπτολέμειος Τίσις.

Σε μιαν αντιστροφή της ηρωικής Ιλιάδας, ο Ευριπίδης δυναμιτίζει την αλαζονεία των Ελλήνων και την ψευδαίσθηση της ανωτερότητας του πολιτισμού τους. Οι προπολεμικές υποσχέσεις για μια ενωμένη, ισχυρή χώρα διαψεύδονται σε ένα τοπίο φθοράς, γήρατος, φόβου και φθόνου.

Η ευθύνη βαρύνει όχι μόνο τους πρωτεργάτες, αλλά και όσους τους πίστεψαν και συνέβαλαν στην πτώση των αξιών με την ανοχή τους. Η νέα γενιά πληρώνει το τίμημα. Η χώρα αποδεκατισμένη, αντιπροσωπεύεται από έναν γκροτέσκο χορό γυναικών, εγκαταλειμμένων, φοβισμένων, υποταγμένων μέσα στην απορία τους.

Στην ευριπίδεια τραγωδία Ανδρομάχη τα ήθη και τα κίνητρα των προσώπων φέρνουν στο προσκήνιο την κοσμική θεώρηση μιας εποχής που ανήκει στο μακρινό παρελθόν αναδεικνύοντας όμως παράλληλα διαχρονικά διακυβεύματα όπως οι σαρωτικές συνέπειες του πολέμου, η θέση της γυναίκας, η αντιμετώπιση του παρία, του πρόσφυγα, του αδύναμου.

Η Ανδρομάχη, χήρα του τρωικού ήρωα Έκτορα, εμφανίζεται στο έργο υπόδουλη, αιχμάλωτη πολέμου, ξένη. Υπήρξε το νικητήριο «τρόπαιο» του Νεοπτόλεμου με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα παιδί. Ο γιος της είναι η υπενθύμιση της μητρικής της φύσης αλλά και το έμψυχο αποτύπωμα ενός εγκλήματος, καθώς η ίδια η Ανδρομάχη εξαναγκάστηκε να γίνει «ομόκλινη δούλη». Το κακοποιημένο σώμα της συνεχίζει να γεννά ζωή ενώ η πολύπαθη ψυχή της θρηνεί τους νεκρούς της, τον Έκτορα και τον πρώτο της γιο Αστυάνακτα. Ο πόλεμος έχει τελειώσει, η βία όμως όχι. Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Η παράσταση συνεχίζει την πορεία της σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική κάνει την πρώτη της στάση τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Επόμενοι σταθμοί περιοδείας

Κυριακή 17 & Δευτέρα 18 Αυγούστου | Κηποθέατρο Ν. Καζαντζάκη, Ηράκλειο Κρήτης

Τρίτη 19 Αυγούστου | Θέατρο «Ερωφίλη», Ρέθυμνο

Τετάρτη 20 Αυγούστου | Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά

Σάββατο 23 Αυγούστου | Θέατρο Ορέστης Μακρής, Χαλκίδα

Δευτέρα 25 Αυγούστου | Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Αυγούστου | Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Καβάλα

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου | Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς

Πέμπτη 4 & Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Αττική

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου | Αμφιθέατρο Θαν. Βέγγος, Κορυδαλλός

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου | Θέατρο «Νταμάρι – Αλίκη Βουγιουκλάκη», Βριλήσσια

Τρίτη 9 & Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Βύρωνας

Δευτέρα 15 & Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «Δημήτρης Κιντής»

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου | Δημοτικό Θέατρο «Αλέξης Μινωτής», Αιγάλεω

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου | Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πάτρα

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Πέτρας, Πετρούπολη

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου | Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Αθήνα





