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Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου προσκάλεσε την πλατφόρμα να διαχειριστεί τον χώρο, βασιζόμενος στην προηγούμενη επιτυχημένη εμπειρία της στην αναβάθμιση άλλων κινηματογραφικών αιθουσών.

Το πλήρως ανακαινισμένο θερινό σινεμά προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, το οποίο περιλαμβάνει ειδικά αφιερώματα, θεματικές βραδιές τρόμου και κλασικές ταινίες.

Οι θεατές έχουν πρόσβαση σε δωρεάν χώρο στάθμευσης, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας More.com.

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Μετά την πολύ επιτυχημένη επαναλειτουργία του ιστορικού Cine Paris στην Πλάκα, του all time classic Cinobo Όπερα και του Cinobo Πατησίων, η ομάδα του Cinobo, της ελληνικής streaming πλατφόρμας, δίνει το φετινό καλοκαίρι νέα ζωή σε έναν κινηματογράφο που κινδύνευε να εγκαταλειφθεί οριστικά.

Το Cinobo Μασκώτ στο Πάρκο Ηρώων Εθνικής Άμυνας στην περιοχή του Ταύρου, άνοιξε επίσημα, πλήρως ανακαινισμένο και με ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει τον κινηματογραφικό χάρτη της πόλης.

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Για όλο το καλοκαίρι, θα παρουσιάζει προβολές με την υπογραφή του Cinobo και τη συμμετοχή του Άκη Καπράνου, ακολουθώντας τη φιλοσοφία που καθιέρωσε το Cinobo Πατησίων, δηλαδή ένα σινεμά-εμπειρία.

Special screenings, Midnight Express, tributes, horror nights, σύγχρονο ελληνικό σινεμά, αφιερώματα, ghibli nights και πολλές ακόμη εκπλήξεις στη λογική των event προβολών, περιμένουν τους θεατές.

Ιούλιος

Τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, το Cinobo Μασκώτ παρουσιάζει:

– DIRECTOR’S TRIBUTES: Νύχτες αφιερωμένες στους οραματιστές που μας έκαναν να κολλήσουμε με το σινεμά. Από τoν Park Chan-wook στον David Lynch, τον Stanley Kubrick και τον Σταύρο Τσιώλη.

– STUDIO GHIBLI: Η απόλυτη anime μαγεία του Hayao Miyazaki κάτω από τα αστέρια.

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– BLEAK FRIDAYS: Κάθε Παρασκευή το σινεμά στην πιο ακραία, ανησυχητική και συγκλονιστική του μορφή. Γιατί μερικές φορές, το ζήτημα είναι να βγεις από την αίθουσα λίγο πιο «κατεστραμμένος» απ’ ό,τι μπήκες.

– CANNON VHS CLASSICS: Η θρυλική Cannon επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με εκρήξεις, ηλεκτρικές κιθάρες και μερικά αληθινά αριστουργήματα

– IT’S ALL GREEK TO ME: Το νέο, συναρπαστικό πρόσωπο του ελληνικού κινηματογράφου.

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– MORE THAN FEAR: Τρόμος με βάθος, κοινωνική ματιά και αστείρευτη ένταση.

– VHS NIGHTMARES: B-movies, cult διαμάντια και παράξενα horror που ανακαλύψαμε στις κασέτες με τα ξεθωριασμένα εξώφυλλα.

Λίγα λόγια για την αίθουσα

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Το Μασκώτ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1990 στη Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως 2, μέσα στο Πάρκο Ηρώων Εθνικής Άμυνας. Σταδιακά, οι εγκαταστάσεις του υποβαθμίστηκαν και η αίθουσα υπολειτουργούσε με περιορισμένο προγραμματισμό. Φέτος, ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου, αναγνωρίζοντας την εμπειρία και τη μέχρι σήμερα πορεία του Cinobo στην αναβάθμιση κινηματογραφικών αιθουσών, προσκάλεσε την ομάδα να αναλάβει τη λειτουργία του κινηματογράφου.

Το Cinobo Μασκώτ βρίσκεται μόλις 12 λεπτά από το κέντρο της πόλης και διαθέτει μεγάλο δωρεάν χώρο στάθμευσης ακριβώς μπροστά από τον κινηματογράφο.

Info

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Cinobo Μασκώτ: Λ. Κωνσταντινουπόλεως 2, Ταύρος

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Προπώληση: More.com